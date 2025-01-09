У Пентагоні розкрили деталі вмісту нового пакета допомоги для України на 500 мільйонів доларів
Під час засідання "Рамштайну" 9 січня міноборони США оголосило про додатковий пакет допомоги Україні. Він спрямований для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.
Його вартість становить 500 мільйонів доларів. У Пентагоні розповіли, що увійшло до останнього пакета допомоги від адміністрації Байдена, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський анонсував, що Україна планує поставити рекорд у виробництві дронів
Що увійшло до нового пакета допомоги від США
До нового пакета від США увійшли ракети та обладнання для обслуговування F-16.
Зокрема, йдеться про:
- ракети ППО AIM-7, RIM-7, AIM-9M,
- ракети класу "повітря-земля",
- допоміжне обладнання для F-16,
- броньовані мостові системи,
- обладнання безпечного зв'язку,
- стрілецька зброя та боєприпаси,
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
"Це 74 транш обладнання, наданий адміністрацією Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року", – зауважили у міноборони США.
Нагадаємо, що на "Рамштайні" у четвер, 9 січня, узгодили плани підтримки України до 2027 року. Було затверджено 8 дорожніх карт щодо забезпечення військової допомоги, організації закупівель, залучення інвестицій, підтримки української оборонної промисловості та її розвитку.