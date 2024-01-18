Говорять про обережний прогрес: Байден зустрівся з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні

17 січня Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу. Разом вони обговорили перемовини щодо законопроєкту про витрати на національну безпеку для допомоги нашій державі.

Передувала зустрічі заява від лідера республіканців Сенату Мітча МакКоннелла, котрого також запросили. Він сказав репортерам, що очікує на те, що наступного тижня розглядатимуть додатковий пакет з допомогою для України. Правда, це може бути як фактичний наступний тиждень, так і пленарний – Конгресу.

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На зустрічі заговорили про обережний прогрес

Передовсім варто зауважити про сигнали, які посилають республіканці. Вони запевняють, що зараз – найкращий момент, щоб укласти угоду, яка стосується кордону.

Для тих, хто думає, що якщо президент Трамп переможе, а я сподіваюся, що він переможе, що ми зможемо досягти кращої угоди, – ви цього не зробите. Ви повинні отримати 60 голосів у Сенаті. Тож для моїх колег-республіканців це історичний момент для реформування кордону,

– заявив сенатор Ліндсі Грем.

Джон Тюн, його колега у Сенаті, зазначив, що "демократи не дадуть нам нічого близького до цього, якщо нам доведеться отримати 60 голосів у Сенаті Сполучених Штатів за республіканської більшості". Він запевнив, що є унікальна можливість, і що для цього слушний час.

Лідер республіканців у Сенаті МакКоннелл також звернувся до Майка Джонсона. Він заявив: "Готуйтеся отримати від Сенату угоду щодо кордону та України". Власне, він "припустив", що законопроєкт про підтримку Сенат розгляне наступного тижня.

Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, заявив, що "ми ближче, ніж коли-небудь". Він назвав "це дуже хорошою зустріччю" та додав, що за столом досягли великої кількості погоджень, які стосуються розв'язання питань імміграції, а також надання допомоги Україні.

Я достатньо брав участі у переговорах, щоб знати, коли ти наближаєшся до завершення, і я відчуваю, що ми там,

– заявив головний перемовник від демократів Кріс Мерфі.

Сам спікер Майк Джонсон зустріч у Білому домі назвав "продуктивною". Він заявив Джо Байдену та демократам, що "ми повинні змінити ситуацію на кордоні". І що мають бути суттєві зміни у політиці.

Ми не наполягаємо на конкретній назві законопроєкту, але наполягаємо на тому, що елементи повинні бути значущими,

– зазначив він.

Цікаво, що перед зустріччю Джонсон заявляв, що поки адміністрація не перекриє кордон, жодних інших запитів розглядати не планують. Він також використовував тези типу необхідності суворіше вести звітність за допомогу, надану Україні, а також про відсутність стратегії закінчення війни, розв'язаної Росією.