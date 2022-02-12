Пакет санкцій США та ЄС здатен завдати економіці Росії непоправної шкоди, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна перебуває в найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній і військовій позиції. А санкції ЄС і США здатні завдати непоправної шкоди економіці Росії.

Відповідну заяву глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив 12 лютого в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Нагадали про санкції: ЄС і США знову застерігають Росію від вторгнення

Позиція України сильна, а санкції проти Росії будуть болісні

Кулеба наголосив, що поточна позиція України є найсильнішою за всі роки, починаючи з 2014 року. Зокрема, з економічного, дипломатичного та військового погляду.

Він додав, що з ініціативи України та завдяки її роботі у цьому напрямку партнери в Євросоюзі та США завершили формування санкційного пакета проти Росії.

Підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці,

– запевнив глава МЗС.

Він також заявив, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій, та уточнив, що це не перебільшення. "Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні", – пояснив міністр.

Світові лідери продовжать приїжджати в Україну

Глава української дипломатії також повідомив, що інтенсивні візити іноземних топпосадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня.

Прибуде канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня,

– зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що 11 лютого провів три телефонні розмови з очільниками німецької, європейської та американської дипломатій, а 13 лютого – з главою МЗС Молдови, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні.

Міністр додав, що у щоденному графіку президента теж домінує міжнародна та безпекова тематика, він проводить інтенсивні телефонні розмови з міжнародними партнерами.

Санкції Заходу щодо Росії: що відомо

Європейський Союз схвалив низку санкцій проти Росії. Їх введуть за умови, якщо Кремль вдасться до нової агресії проти України.

Про розробку та схвалення найжорсткіших санкцій проти Москви у випадку вторгнення в Україну заявила і Велика Британія.

В адміністрації президента Сполучених Штатів також підтвердили, що підготували санкції проти російських еліт і членів їх сімей. Вони стосуються найближчого оточення Путіна. У Вашингтоні наголошують, що у випадку вторгнення російська економіка буде зруйнована вщент.

До теми – США готують санкції особисто для Путіна: дивіться відео