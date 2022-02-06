У Пакистані повстанці атакували військові пости, є загиблі
Джерело:AlJazeera
Військові Пакистану заявили, що вбили щонайменше 20 повстанців у провінції Белуджистан. Напередодні там обстріляли 2 військові пости.
Цей напад назвали одним із найбільших за останні роки. В результаті загинули щонайменше 9 пакистанських солдатів.
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Сепаратисти взяли на себе відповідальність
У Белуджистані нещодавно утворилась сепаратистська націоналістична армія. Саме вона визнала причетність до нападів у районах Панджгур і Ношки.
Військові запевняють, що напади придушили. Водночас сепаратисти заявили, що також успішно досягнули всіх цілей. При цьому під час атак "собою пожертвували 16 бійців". Чи мається на увазі їхня загибель невідомо.Зверніть увагу! Повстанці в провінції Белуджистан десятиліттями боролися з урядом, вимагаючи окремої держави. За їхніми словами, влада несправедливо експлуатує багаті газові та мінеральні ресурси провінції.
До чого тут Китай
Бойові дії розпочались, після візиту прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана до Китаю. Саме Китай розпалив ще більше напруженість, вкладаючи значні інвестиції у Белуджистан.
Китайський проєкт "Один пояс, один шлях", в межах якого надходять інвестиції, спричинив заяви про те, що місцевим жителям це не вигідно.
Хоча економічний коридор пропонує Китаю прибуткові ворота в Індійський океан, безпека його працівників уже давно викликає занепокоєння.
Новини Пакистану
- У вересні 2021 року в пакистанському місті Кветта терорист-смертник напав на військову базу. Тоді загинули 3 людей, ще 15 були поранені. Відповідальність за вибух взяв на себе Техрік-і-Талібан Пакистан – пакистанський "Талібан".
- Країна також пережила наслідки землетрусу. Його епіцентром стала саме гірська місцевість провінції Белуджистан. Жертвами землетрусу у Пакистані були щонайменше 20 людей, а постраждали приблизно 300 осіб.
- У Пакистані був випадок, коли батько вирішив покарати свою дочку, бо та вийшла заміж без його згоди. Манзур Хуссейн підпалив будинок, де перебувала його дочка, її сестра з чоловіком та 4 дитини. На жаль, ніхто не вижив.