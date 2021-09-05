У Пакистані терорист-смертник атакував військову базу: є жертви

У місті Кветта, в Пакистані, терорист-смертник напав на військову базу. У результаті троє людей загинули, ще 15 – зазнали поранення.

Відповідальність за вибух взяв на себе Техрік-і-Талібан Пакистан – пакистанський "Талібан".

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Реакція влади

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив дії бойовиків.

Засуджую теракт терориста-смертника ТТП на контрольно-пропускному пункті. Мої співчуття сім'ям мучеників і молитви за одужання поранених,

– написав політик.

Кветта – це столиця провінції Белуджистан. Вона розташована неподалік від афганського кордону. Там зосереджені сепаратисти, які вимагають незалежності від Пакистану.

Приблизне місце, де вчинили теракт:

Попередній теракт в Пакистані

У Пакистані 21 травня теж був теракт. Через потужний вибух бомби 6 людей загинули, а ще 15 зазнали поранень. Трагедія сталась у місті Чаман, що у провінції Белуджистан.

Вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із Абдулом Кадіром – місцевим лідером ісламістської політичної партії. Він прямував на мітинг на підтримку палестинського народу.