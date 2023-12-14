Палало потужно: у тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух
Російські загарбники продовжують потерпати на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Увечері 14 грудня гучний вибух пролунав у Маріуполі, Донецької області, де наразі перебувають російські військові.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Після вибуху там бачили яскравий спалах, передає 24 Канал.
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У Маріуполі чули вибух
Очевидці повідомили, що гучні звуки у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали близько 23 години 30 хвилин. Згодом місцеві пабліки написали, що у передмісті почалася пожежа.
У Маріуполі чули вибух / Фото з місцевих телеграм-каналів
Місцеві жителі також розповідають, що ця пожежа була велика за площею. Її також бачили у декількох районах окупованого Маріуполя.
У Маріуполі після вибуху почалося займання / Фото з місцевих телеграм-каналів
Прокоментували вибухи вже й у Маріупольській міській раді. Там зазначили, що щось сильно палає за ТРЦ "Порт Сіті". Туди вже виїхали карети швидкої допомоги.
Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ,
– наголосили у міськраді.
Пожежа у Маріуполі була масштабною / Фото з місцевих телеграм-каналів
Наразі окупаційна влада у місті не висловлювалася щодо вибухів у Маріуполі. Крім того, достеменно невідомо, чи постраждали внаслідок цього вибуху і пожежі люди.
Тим часом місцеві жителі бідкаються, що вибухи були настільки гучними, що "люди попрокидалися і пішли бігом писати в чати". За реакцією людей можна побачити, що злякалися вони не на жарт.
У місцевих чатах Маріуполі писали враження від вибухів / Фото з місцевих телеграм-каналів
Тим часом у мережі також з'явилося відео з можливого місця прильоту у Маріуполі. На кадрах можна побачити, як у небо здіймається густий стовп чорного диму, а саме небо забарвилося у помаранчевий колір.
У Маріуполі горіло приміщення: дивіться відео
Згодом український волонтер та блогер Сергій Стерненко зазначив, що ймовірним місцем ураження може бути місцевий бетонний завод, який слугував місцем дислокації для російських військових.
У Маріуполі не вперше лунають вибухи
- У тимчасово окупованому Маріуполі було гучно 2 грудня. Там повідомляли про "бавовну", яка могла завітати на базу російських окупантів.
- За попередньою інформацією, вибухи пролунали на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Представники руху опору зазначили, що, попередньо, "на Ілліча в середині заводу стало трохи менше окупантів", однак деталі потужної "бавовни" тоді були невідомі.
- До цього у Маріуполі вибухи лунали вночі 26 листопада. Після гучних звуків у місцевих жителів зникло світло та водопостачання.