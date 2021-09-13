З палаткою в Крим: окупанти заявили про затримання українця
13 вересня 2021 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
Біля кордону з окупованим Кримом силовики ФСБ затримали жителя Одеської області. Він каже, що йшов відпочивати на півострів.
Окупанти стверджують, що українець 5 вересня намагався проникнути на півострів за межами пунктів пропуску.
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Чоловік каже, що йшов на відпочинок
Чоловіка затримали в районі пункту пропуску "Армянськ". Він мав готівку, спортивну сумку з одягом, намет і туристичні речі.
Чоловік розповів, що хотів відпочити в Криму. Проте втратив паспорт, тож не міг потрапити на окупований півострів.
Українця взяли під варту. ФСБ порушила стосовно нього "кримінальну справу".
Окупанти затримали жителя Одещини / Фото "Думська"
Масові затримання в Криму: що треба знати
- Після саміту Кримської платформи окупанти провели обшуки в будинках кримських татар. Вони обшукали помешкання Ельдара Одаманова у Сімферополі.
- Вже 4 вересня окупанти провели обшук в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Політика затримали і відвезли в невідомому напрямку. Також затримали братів Ахтемових.
- Затриманих звинувачують в "організації диверсії на газопроводі" у селі Пермовайське в окупованому Криму. Мовляв, брати Ахтемови були виконавцями, а Джелял – посередником. Диверсію, за версією прокремлівських ставлеників, організувало Головне Управління розвідки міністерства оборони України.
- Джелялу загрожує до 20 років в'язниці.