Палають від сорому, – Подоляк відреагував на "самозаймання" військкоматів у Росії

У Росії зросла інтенсивність горіння військкоматів. Лише за останні 2 дні було зафіксовано три випадки у різних регіонах.

Здається, росіяни почали більше цінувати своє життя, аніж ті ідеї, які їм насаджують пропагандисти. Знайти охочих їхати на "спецоперацію" в Україну стало практично неможливо.

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"Самозаймання" військкоматів у Росії

Примусова мобілізація у Росії не лише не дала бажаного результату, а й навіть зустрілася з опором. У різних регіонах Росії почалося дивне спалахування місць набору нової живої сили для війни проти України.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не втратив шансу "потролити" потуги російських окупантів щодо спроб поповнення своїх шалених втрат.

Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область – останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Все ще йде за планом чи нам допомогти це пришвидшити?

– написав він у своєму твіттері.

Війна російських окупантів проти України: коротко про важливі новини

Героїчна оборона Маріуполя попри постійні бомбардування та перевагу ворога у силі триває. Ситуація вкрай важка, захисники міста залишилися майже без їжі, поранені не можуть отримати належної допомоги. Бійці втрачають надію на дипломатичне розв'язання питання щодо їхнього порятунку та готуються до останнього бою. Також Святослав "Калина" Паламар повідомив про те, що на території "Азовсталі" загинуло 15 жінок.

Нашим героям вдалося зупинити атаки російських окупантів на Сході. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ворог не має змоги просуватися далі. Окрім того, контрнаступ на півночі Харківщини йде дуже успішно – ворога вдалося відігнати майже до кордону, бої з рашистами тривають.

Дуже складна ситуація на Луганщині, під контролем України залишилось лише 3 населені пункти та ближні до них села. За приблизним підрахунком, це десь 10% загальної території області. Активні бойові дії тривають, наші захисники дають відсіч окупантам.

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