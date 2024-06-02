Україна визнає дві держави: і Ізраїль, і Палестину, – Зеленський

Володимир Зеленський закликав об'єктивно оцінювати позицію України щодо ситуації у Секторі Гази. Президент наголосив, що наша держава визнає як Ізраїль, так і Палестину.

Окрім того, наша держава зробить все для закінчення конфлікту на Близькому Сході. Про це Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії на полях конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі, передає 24 Канал.

До теми Визнання Палестинської держави й новий скандал: як це робила Україна та чому все так складно

Зеленський заявив, що Україна визнає Ізраїль і Палестину

Відповідаючи на запитання журналістки, президент наголосив, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН.

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", – пояснив Зеленський.

Однак після цього, за словами глави держави, коли Ізраїль був на території Сектора Гази й була гуманітарна криза, Україна оголосила про готовність надати гуманітарну допомогу Газі. Крім того, країна підкреслила важливість дотримання міжнародного права в регіоні.

Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали,

– зазначив президент України.

Глава України також закликав не плутати й не об'єднувати два різних періоди у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше Палестину визнали 3 європейські країни

Іспанія, Ірландія та Норвегія 22 травня оголосили про визнання незалежності Палестини. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре заявив, що палестинська держава "абсолютно необхідна" для встановлення миру на Близькому Сході.

Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили, що планують визнати незалежність Палестини. До цього оголошення Палестинську державу визнали 143 зі 193 держав-членів ООН.

Після того, як стало відомо про такі рішення країн Ізраїль оголосив про "негайне відкликання" своїх послів в Ірландії та Норвегії. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що цей спотворений крок є несправедливістю щодо пам'яті жертв 10 вересня.