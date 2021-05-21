Салюти та постріли в повітря: палестинці гучно відсвяткували перемир'я – фото, відео

Ізраїлем і ХАМАС оголосили перемир'я. Люди вийшли на вулиці у Секторі Газа і на Західному березі річки Йордан, щоб відсвяткувати новину.

Угода про припинення вогню набула чинності у п'ятницю, 21 травня. Приблизно о 02:00 за місцевим часом палестинці запустили салюти й стріляли в повітря.

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Сотні людей на вулицях ішли з прапорами.

Люди організували запуск салютів, стріляли в повітря та знімали все на смартфони. З собою навіть приводили дітей.



Палестинці святкували перемир'я / Фото Eyad Tawil



На дійстві були навіть діти / Фото Issam Rimawi



На вулиці вийшли одразу після того, як документ набув чинності / Фото Anadolu Ajansı

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