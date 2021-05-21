Салюти та постріли в повітря: палестинці гучно відсвяткували перемир'я – фото, відео

Ізраїлем і ХАМАС оголосили перемир'я. Люди вийшли на вулиці у Секторі Газа і на Західному березі річки Йордан, щоб відсвяткувати новину.
Угода про припинення вогню набула чинності у п'ятницю, 21 травня. Приблизно о 02:00 за місцевим часом палестинці запустили салюти й стріляли в повітря.
До теми Ізраїль та ХАМАС не припинять воювати між собою, – ЗМІ
Сотні людей на вулицях ішли з прапорами.
Люди організували запуск салютів, стріляли в повітря та знімали все на смартфони. З собою навіть приводили дітей.
Палестинці святкували перемир'я / Фото Eyad Tawil
На дійстві були навіть діти / Фото Issam Rimawi
На вулиці вийшли одразу після того, як документ набув чинності / Фото Anadolu Ajansı
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною
- Ситуація загострився у травні 2021 року, коли ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців у Східному Єрусалимі.
- На Храмовій горі сталися сутички. Вже ввечері 10 травня Палестина обстріляла Ізраїль ракетами. З кожним днем ситуація лише погіршувалась.
- За тиждень таких атак з обох сторін загинули щонайменше 230 палестинців та 12 ізраїльтян.
- Перед початком перемир'я ЦАХАЛ і ХАМАС обмінялися обстрілами.