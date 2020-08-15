У Білорусі силовики жорстоко побили 16-річного підлітка. Його доправили у реанімацію дитячої лікарні №3 у Мінську. Напередодні підліток перебував у Партизанському міліцейському відділку.

Як повідомили у TUT.BY, ім'я підлітка – Тимур. Прізвище наразі не називали.

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► Моторошні деталі побиття

Затримали 16-річного Тимура 12 серпня на зупинці біля станції метро "Кам'яна гірка". Відомо, що хлопець мав поїхати з другом на дачу, але раптово зник. Батьки та родичі довго не могли його знайти. Вже наступного дня їм подзвонили зі школи, у якій навчається син, та повідомили, що Тимур перебуває у лікарні.

Мама підлітка розповіла журналістам, що її син після інциденту з побиттям дуже боїться міліціонерів.

При слові "міліція" у нього починається панічна атака, йому палицею виколювали очі,

– заявила мама хлопця пані Тетяна.

Брат потерпілого Артем зазначив, що Тимура побили кілька разів. Спочатку під час затримання, потім в автозаку, після цього кілька зупинок робили і теж били.

"Він розповідає, що його били електрошокером по п'ятах, говорили, що співатиме гімн ОМОНу. Він відмовлявся, після цього його голову перекинули, його тримали, в рот засунули палку і забивали її", – заявив Артем.

► Який стан підлітка

Медики повідомляли, що хлопець був у медикаментозній комі. У нього були такі травми:

черепно-мозкова травма;

струс головного мозку;

відкритий перелом вилиці-орбітального комплексу;

судомний синдром;

параорбітальная гематома справа;

множинні забої м'яких тканин і кінцівок;

травматичні ерозії рогівки обох очей.

Хлопець вже кілька днів перебуває в реанімації. Він з багатодітної сім'ї, де 9 дітей. Родичі Тимура заявили, що хочуть звернутися до прокуратури і Слідчого комітету. Вони вимагатимуть проведення справедливого розслідування і притягнути винних до кримінальної відповідальності.

До теми. Олександр Лукашенко вже звернувся до Володимира Путіна за допомогою для вирішення ситуації в Білорусі. Вони обговорили проблему телефоном. У Кремлі кажуть, що обидва президенти впевнені, що всі проблеми незабаром вирішать.

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