Палицею виколювали очі: силовики жорстоко побили 16-річного підлітка у Білорусі – деталі
У Білорусі силовики жорстоко побили 16-річного підлітка. Його доправили у реанімацію дитячої лікарні №3 у Мінську. Напередодні підліток перебував у Партизанському міліцейському відділку.
Як повідомили у TUT.BY, ім'я підлітка – Тимур. Прізвище наразі не називали.
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► Моторошні деталі побиття
Затримали 16-річного Тимура 12 серпня на зупинці біля станції метро "Кам'яна гірка". Відомо, що хлопець мав поїхати з другом на дачу, але раптово зник. Батьки та родичі довго не могли його знайти. Вже наступного дня їм подзвонили зі школи, у якій навчається син, та повідомили, що Тимур перебуває у лікарні.
Мама підлітка розповіла журналістам, що її син після інциденту з побиттям дуже боїться міліціонерів.
При слові "міліція" у нього починається панічна атака, йому палицею виколювали очі,
– заявила мама хлопця пані Тетяна.
Брат потерпілого Артем зазначив, що Тимура побили кілька разів. Спочатку під час затримання, потім в автозаку, після цього кілька зупинок робили і теж били.
"Він розповідає, що його били електрошокером по п'ятах, говорили, що співатиме гімн ОМОНу. Він відмовлявся, після цього його голову перекинули, його тримали, в рот засунули палку і забивали її", – заявив Артем.
► Який стан підлітка
Медики повідомляли, що хлопець був у медикаментозній комі. У нього були такі травми:
- черепно-мозкова травма;
- струс головного мозку;
- відкритий перелом вилиці-орбітального комплексу;
- судомний синдром;
- параорбітальная гематома справа;
- множинні забої м'яких тканин і кінцівок;
- травматичні ерозії рогівки обох очей.
Хлопець вже кілька днів перебуває в реанімації. Він з багатодітної сім'ї, де 9 дітей. Родичі Тимура заявили, що хочуть звернутися до прокуратури і Слідчого комітету. Вони вимагатимуть проведення справедливого розслідування і притягнути винних до кримінальної відповідальності.
Протести у Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко. Однак білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- У ніч на 10 серпня люди вперше вийшли на протести. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди вийшли на нові акції протесту й 11 серпня. Детальніше про ситуацію у містах Білорусі за посиланням.