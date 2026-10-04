Росія вже на межі паливної кризи: Гончар дав прогноз, коли все може різко погіршитися

Росія може зіткнутися з проблемою, яку буде дедалі важче приховувати. Поки Москва намагається втримати паливний ринок після ударів по НПЗ, наближення зими може різко змінити ситуацію.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар. Він назвав місяці, коли накопичені проблеми російської нафтопереробки можуть проявитися найгостріше.

Росії доведеться витрачати більше грошей на пальне

Українські удари по російських НПЗ мають для Москви наслідки не лише у пошкоджених підприємствах. Кожен такий об'єкт потрібно відновлювати, а частину обладнання Росія не може швидко виготовити самостійно.

Вони зараз змушені витрачати гроші не на те, щоб заробляти на експорті нафтопродуктів, а на те, щоб імпортувати, ремонтувати, відновлювати,

– пояснив експерт.

Саме в цьому і полягає один із головних ефектів ударів по російській нафтовій галузі. Москва продовжує видобувати нафту, однак із пошкодженням переробних потужностей виникає проблема з тим, як перетворити її на необхідні для внутрішнього ринку нафтопродукти.

Велике інтерв'ю Михайла Гончара: дивитись відео

Коли у Росії можуть початися найбільші проблеми?

Найбільш чутливим періодом може стати кінець осені та початок зими. Саме тоді зростає потреба в дизельному пальному, а російські НПЗ уже можуть не мати достатнього запасу міцності.

Гончар звернув увагу на те, що Росії важливо не просто забезпечувати цивільний ринок. Пальне необхідне і для армії, логістики, сільського господарства та роботи економіки загалом. Тому навіть частковий дефіцит може створити для Кремля серйозні проблеми.

Повністю перекрити дефіцит власними ресурсами Москва не завжди зможе. Один із варіантів – збільшувати імпорт готових нафтопродуктів.

Якщо вони будуть змушені імпортувати більше нафтопродуктів, ніж зараз, то це теж гроші. А гроші у них не безмежні,

– додав Гончар.

Саме тому для Росії важлива не лише кількість пошкоджених НПЗ. Значення має те, як довго вони перебуватимуть у несправному стані та наскільки швидко російська промисловість зможе їх відновити.

У Росії накопичуються проблеми

На думку Гончара, ефект від ударів по нафтовій галузі варто оцінювати не за одним окремим заводом, а за сукупністю наслідків.

Якщо ремонти затягуватимуться, а атаки на російську нафтову інфраструктуру продовжаться, Москва буде змушена дедалі більше витрачати на підтримання внутрішнього паливного ринку.

Тож листопад і грудень можуть стати періодом, коли накопичені проблеми російської нафтопереробки проявляться значно сильніше. Для Кремля це означатиме додаткові витрати, необхідність шукати імпортне пальне та менше ресурсів, які можна спрямувати на інші потреби.