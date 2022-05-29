Пам'ятайте, скільки життів віддано за столицю, – Зеленський звернувся до киян
29 травня 2022 , 20:36Читать новость на русском
Сьогодні вся Україна вітає мешканців столиці з Днем Києва. Місту вдалося встояти під тиском рашистів, які мріяли захопити його за лічені дні.
На 95-й ден війни Президент України Володимир Зеленський вже традиційно звернувся до українців. З-поміж іншого він привітав Київ, який святкує 1540-річчя.
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Київ встояв, але заплатив високу ціну