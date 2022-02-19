Пам'ятаю, як вночі приїхав зі сім'єю захищати Майдан, – Вакарчук про Революцію Гідності

Революція Гідності була наймасштабнішою подією в новітній історії України. Наш народ довів свою відданість свободі, свою гідність, однак заплатив за них найвищу ціну – життя понад сотні учасників акції протесту.

Про те, як починався Майдан, про Революцію Гідності, про криваве побиття студентів та про те, коли врешті закінчиться війна – розповів Святослав Вакарчук у межах проєкту "Барикади гідності" на 24 каналі.

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Святослав Вакарчук про Революцію Гідності: дивіться відео

Про легендарний концерт 2013 року

Святославе, ми пам'ятаємо легендарний концерт на Майдані 15 грудня 2013 року. Як так сталося, що ви опинилися тоді на сцені ще й у старому складі?

З одного боку, це така довга історія, адже так сталося, що "Океан Ельзи" завжди був на вістрі якихось "майданних подій", й у 2004 році, і зрештою всі ми виходили на Майдан і до концерту. Особливо після того, як відбулося це жахливе побиття студентів. Я з першого дня був тут, як і багато інших членів нашої команди.

Але потім 10 грудня відбулася перша спроба штурму Майдану. І я пам'ятаю, що буквально вночі приїхав зі своєю сім'єю захищати Майдан. Ми приїхали з боку Прорізної. І за не дивним збігом обставин, я даю вам інтерв'ю саме в тому місці, де я провів, мабуть, більшу частину ночі (на алеї Героїв Небесної сотні в Києві – 24 канал).

Отут були барикади, стояла самооборона, зверху вже стояв Беркут. Вони тиснули, а ми всю ніч старалися зробити так, щоб все було добре.



Святослав Вакарчук на місці перших подій 8 років потому / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук

Моя роль, як часто буває в таких важливих випадках, зводилась більше до ідеологічної. Тому що я, по-перше, допомагав дуже багатьом людям знайти один одного, якось підбадьорював. Плюс, була велика кількість іноземних й українських ЗМІ, вони буквально тут усі бігали, ми давали інтерв'ю.

"Важливі речі об'єднують"

А потім зранку, біля сцени, коли на той момент усе закінчилось добре, ми зрозуміли, що штурму Майдану вже не буде, його запобігли.

Я випадково зустрів Пашу Гудімова, мого колишнього колегу по групі. З ним, у принципі, на той момент у мене не було дуже сильних стосунків, ми розійшлися 8 чи 9 років тому. І це була така випадкова зустріч, але ми зустрілись там, тому що обоє прийшли на Майдан його захищати.

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І це був дуже зворушливий момент. Ми обійнялися. І я сказав тоді фразу: "Важливі речі об'єднують". Буквально там у нас народилася ідея зробити виступ.

До того нас запрошували виступати, але я розумів, що просто виступати як музикант на Майдані, у цьому немає великої ідеї, чи я б сказав – мети. Тоді одразу народилась ідея зробити концерт, зібрати старий гурт, щоби показати, що незалежно від того, як склалися наші обставини – під час цих подій ми всі разом, вони об'єднують.



Вакарчук наголошує, що "важливі речі об'єднують" / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук

І було два важливих моменти: ми грали старим складом, усі разом були тут на Майдані. І другий дуже важливий момент, це те, що ми таки поставили умову, що треба залучити людей із різними політичними поглядами.

Ви пам'ятаєте, що з різних міст, особливо зі Сходу України звозили на Європейську площу людей на мітинги, які потім отримали назву "Антимайдан". Ми прекрасно розуміли, що велика кількість шанувальників нашої музики є там. Для нас було важливо, щоби вони теж могли прийти й ми змогли якось об'єднати їх, показати, що ми всі разом. Що ми ті самі люди.

І тоді комендатура Майдану спеціально тут виділила місце, і декілька тисяч людей санкціоновано прийшли і слухали наш концерт. Він проходив під назвою "важливі речі об'єднують".

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Мені завжди особисто було принципово важливо, щоб українці як нація вчилися відрізняти важливе від другорядного й не розмінюватися на дрібниці, а пам'ятали, що є основоположні речі й за них ми всі маємо бути як один. Це для мене було дуже важливо.

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