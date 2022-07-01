Місце пам'ятникам вбивцям – на звалищі: в Одесі пропонують знести пам'ятник Катерині ІІ

На сайті Президента України з'явилася петиція. Люди пропонують знести пам'ятник Катерині ІІ, яку російські пропагандисти називають засновницею Одеси.

Ініціаторкою петиції є Стефанія Цегельник. Звернення оприлюднили 28 червня.

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Станом на 22:00 1 липня вимогу знести пам'ятник підписали 6 721 людина. Щоб петицію розглянули необхідно 25 тисяч голосів. Підписати її можна ще впродовж 89 днів.

Аргументація підписантів

У тексті петиції мовиться, що українці не можуть фінансувати мільйонами гривень утримання пам'ятника людині, яка сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів. Також Катерина ІІ знищила Запорізьку Січ та проводила насильницьку русифікацію.

Впровадила диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. У Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців на звалищі,

– переконує ініціаторка петиції.

Царицю встановили у 2007 році. Вже у 2013 році пам'ятник Катерині ІІ в Одесі охороняли озброєнні бійці за пів мільйона гривень. Так вирішила міська рада.

Раніше, 3 червня, громадські організації Одещини закликали главу Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка знести пам'ятник та віддати на зберігання у музей. Також це слід зробити й з монументом Олександру Суворову.

Крім цього, є низка судових рішень, які доводять, що встановлення пам'ятника Катерині ІІ є незаконними. Охорона скандального монумента коштує для бюджету Одеси щорічно 1,5 мільйона гривень.

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Катерина ІІ може "оселитися" у Херсоні

Російські вбивці хочуть встановити пам'ятник цариці-тиранці Катерині ІІ у тимчасово окупованому Херсоні. Колаборант Володимир Сальдо для цього навіть підписав звернення до помічника Путіна Володимира Мединського. Зрадник каже, що це ініціатива насамперед місцевих мешканців.

Проте російська цариця не має жодного стосунку до Херсона. Активіст Володимир Молчанов пояснив, чому це так.

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