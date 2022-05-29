Пані посол США Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні

Нова пані посол США Бріджит Брінк вже отримала українську візу. Вона готова приступити до роботи.

Візу для Бріджит Брінк особисто видала посол України в США Оксана Маркарова. Вона впевнена, що майбутня співпраця буде важливою та ефективною.

Важливо 30 150 ліквідованих окупантів та знищена техніка: свіжі втрати ворога станом на 29 травня

В України завжди були найкращі американські дипломати

Оксана Маркарова наголошує, що в Україні завжди працювали найкращі очільники американського дипломатичного представництва. Вони були не лише професіоналами своєї справи, але й просто приємними та цікавими людьми. І Бріджит Брінк – не виняток.

Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням! Дуже очікую на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію! – написала Оксана Маркарова.

Додамо, під ранок 19 травня за київським часом Сенат США затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду пані посла Штатів в Україні. Як у цьому відомстві, так і в Комітеті закордонних справ проголосували одноголосно.

Дипломатична кар’єра Бріджит Брінк триває вже 25 років

Бріджит Брінк родом із Мічигану. За своє життя, окрім англійської, вона освоїла ще кілька мов – грузинську, словацьку, сербську, французьку та російську.

У 2019 році її призначили на посаду посла Сполучених Штатів у Словаччині. Тоді кандидатуру запропонував чинний на той момент президент Дональд Трамп.

Також Бріджит Брінк працювала в Грузії та Узбекистані. А загалом – в неї вже 25 років дипломатичного досвіду.

Політикиня була заступницею та старшою радницею помічника секретаря Бюро з питань Європи при Держдепі США. Тоді вона була відповідальна щодо Східної Європи та Кавказу.

Україна три роки не мала посла США

Ще з 2019 року в Україні не було затвердженого посла США. Тоді президент Дональд Трамп відкликав Марі Йованович з посади. За даними CNN, це зробили, зокрема через тиск на колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані.

Утім, за даними BuzzFeed, причина була іншою. Все сталося нібито через тиск християнських спільно разом з американським пастором Дейлом Армстронґом. Їм не сподобалося, що Марі Йованович взяла участь у Марші рівності та від імені країни підтримала ЛГБТ-спільноту.

До нещодавнього часу в Україні працювала тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін. В розмові з журналістами 24 каналу вона сказала, що ці три роки в України були для неї незабутніми.

Арестович заявив, що Лукашенко почав надавати послуги Путіну: дивіться відео