Момент обвалу мосту в Смоленській області Росії зняли очевидці: моторошне відео
У місті Вязьмі, що у Смоленській області, обвалився Панінський міст 8 квітня. У мережу виклали відео, на якому можна побачити момент обвалу конструкції, якою тоді проїжджали автівки.
Про інцидент написали місцеві ЗМІ. Вони зазначили, що під час обвалення мосту на ньому перебували два транспортні засоби. Мовиться про вантажівку й легкове авто. Дивіться момент обвалу споруди далі.
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У Смоленській області обвалився міст
Панінський міст обвалився: дивіться відео моменту падіння
Як з'ясувалося згодом, внаслідок падіння мосту загинула одна людина. Ще п'ятеро зазнали поранень. Серед них – дитина 2010 року народження. Наразі невідомо, чому міст обвалився.
Водночас надійшла інформація про те, що без газу залишилися вісім тисяч осіб. Сталося це тому, що під час обвалу мосту пошкоджень зазнала також газова труба. Сам міст проходив над залізничними коліями Москва – Мінськ. Тому рух ними вирішили зупинити з логічних міркувань.
За наявною інформацією, жертва обвалення Панінського мосту – жінка. Вона якраз їхала по дитину у дитячий садочок. Цікаво, що її чоловік – російський загарбник, який відправився до України вбивати. Кажуть, що йому вже сповістили про те, що дружина загинула.
До слова, мережею трішки раніше гуляв інший ролик. Його видавали за буцімто момент обвалення Панінського мосту у Вязьмі. Втім, стало відомо, що цьому ролику близько 5 років. Зняли його у місті Вільний, що в Амурській області.
Міст мали обстежити, але
- Почнімо з того, що Панінський міст поєднує центр Вязьми та промислові мікрорайони Московський і Ювілейний. А обвалитися він міг через банальну старість.
- Спорудили цей об'єкт у 1980 році. А у 2018 році влада пообіцяла, що проведе капітальний ремонт дорожнього покриття. Мали для цього навіть виділити 10 мільйонів рублів.
- Цікаво, що місцеві мешканці до органів влади неодноразово зверталися. Вони прохали, щоб провели ремонт шляхопроводів. Через шість років вже почали готувати аукціон, щоб провести ремонтні роботи. Правда, споруда вирішила, що пора прощатися.
- Наостанок зауважимо, що Панінський міст у 2023 році мали обстежити. На це навіть виділили 1,5 мільйона рублів.