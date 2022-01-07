Панує солідарність з Україною, – Кулеба провів телефонну розмову із Блінкеном

Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили агресію Росії проти України.

Міністр закордонних справ зазначив, що державний секретар США повідомив йому "хорошу новину". Розмова відбулася після засідання очільників МЗС країн-членів НАТО, яке пройшло 7 січня.

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В Альянсі панує солідарність з Україною. Ми узгодили позиції України та США напередодні переговорів з Росією у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний,

– продовжив Дмитро Кулеба.

Своєю чергою Ентоні Блінкен у твітері наголосив, що "ще раз підтвердив непохитну підтримку України".

Він додав, що Сполучені Штати Америки "працюють пліч-о-пліч зі союзниками з Північноатлантичного альянсу, Україною та партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії".

Загроза вторгнення Росії

Ще від жовтня 2021 року в західних засобах масової інформації писали про нарощування Росією військ на кордоні з Україною та плани Кремля почати повномасштабне вторгнення.

Згодом цю інформацію підтвердили й у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Низка західних партнерів України закликали Росію втриматися від агресії та пригрозили наслідками. Загроза вторгнення в Україну була однією з тем розмов Джо Байдена з Путіним.

На цьому тлі все частіше у світовій спільноті почали говорити про членство України в НАТО.

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Текст публікації Дмитра Кулеби:

Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України та США напередодні переговорів з Росією у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний.