В Україні чудово нищить окупантів Panzerhaubitze 2000: що відомо про цю артилерійську установку

У червні Україна отримала 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Ці САУ – швидкострільні та точні.

У ЗСУ кажуть, що західні САУ вже допомагають нищити окупантів на головних напрямках бойових дій. Як саме – можна побачити у видовищному відео

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У Panzerhaubitze 2000 – багато переваг

Серед характеристик Panzerhaubitze 2000, які вже оцінили українські військові, – швидкострільність, точність, ефективне використання боєприпасів. Також у САУ – мінімальний час на ураження цілі, що забезпечує швидкий відхід з бойової позиції.

Самохідна гармата-гаубиця сконструйована на базі вузлів та агрегатів танка Leopard-2. САУ має механізовану напівавтоматичну систему заряджання. Боєкомплект установки складається з 60 снарядів.

Дальність стрільби, якщо мовиться про стандартний боєприпас, –. Ствол гармати має довжину 52 калібри. Також Panzerhaubitze 2000 має захист від зброї масового ураження та попередження про пожежу.

Panzerhaubitze 2000 у роботі / Дивіться вражаюче відео:

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Яка зброя зараз необхідна Україні: коротко

У Латвії вважають, що Україні потрібно ще більше сучасної зброї, аби зупинити війну. Мовиться насамперед про HIMARS.

Авіаексперт Валерій Романенко наголосив, що українська армія передусім потребує авіації – винищувачів та радарів.

Аеророзвідник розповів про дрони, які дуже допомагають українським військовим і яких треба більше. Це DJI Mavic 3 та Autel 640T. Саме на них просять сконцентрувати увагу волонтерів.

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