Папа Франциск може відректись від престолу, – ЗМІ
Джерело:24 канал
Папа Франциск, припускають ЗМІ, розглядає можливість відречення від престолу. Так раніше вчинив його попередник – Бенедикт XVI. На цей крок понтифіка можуть підштовхнути проблеми зі здоров'ям.
Про такий сценарій пише італійське видання Libero. Франциску 4 липня провели операцію на кишківнику.
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У грудні Франциску виповниться 85 років
У Ватикані все частіше говорять про новий конклав. Згідно з цим твердженням, папа Франциск висловив бажання піти. Наступного грудня йому виповниться 85 років – стільки, скільки було Бенедикту XVI на момент відречення,
– пишуть ЗМІ.
Операція тривала 3 години
Щодо хірургічного втручання, то його понтифіку провели у римській лікарні "Агостіно Джемеллі". Операція тривала близько 3 годин і вимагала часткової резекції лівої частини товстого кишківника.Важливо! У лікарні Папа Римський провів 10 днів і повернувся до Ватикану 14 липня.
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Бенедикт XVI зрікся престолу у 2013 році
Зазначимо, що Бенедикт XVI був главою Апостольського престолу 8 років – з 2005 по 2013 роки. Він зрікся через поганий стан здоров'я. Наразі він проживає у монастирі, розташованому на території Ватикану. Зараз Йозефу Ратцінгеру – 94 роки.