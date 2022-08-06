Папа Франциск зустрівся з соратником кіріла: про що домовлялись

Наступного місяця у Папи Римського запланована зустріч з патріархом кірілом. Перед нею глава Католицької церкви поспілкувався з митрополитом антонієм, соратником гундяєва.

Нагадаємо, що патріарх кіріл усіляко підтримує військову агресію росії проти України. Але це не завадило Папі Римському планувати зустріч із ним на наступний місяць. Що ж стосується спілкування з антонієм, то інформації про нього вкрай мало.

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Аудієнція була приватною

Передовсім слід зауважити, що митрополита антонія Ватикан записав до списку офіційних зустрічей глави Католицької церкви. Водночас деталей приватної аудієнції там вирішили не озвучувати.

Натомість бодай якась інформація надійшла від відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Нагадаємо, що цю установу очолює митрополит антоній. У відомстві зробили акцент на тому, що розмова між Папою Римським і її очільником велась італійською мовою.

Що ж стосується тем обговорення, то підіймались "численні питання, що стоять на порядку православно-католицьких відносин". Мовиться зокрема і про політичні процеси, які наразі відбуваються по всьому світу.

Папа Римський хоче спочатку відвідати москву

Минулого місяця Папа Римський дав інтерв'ю. У ньому Франциск наголосив на тому, що планує відвідати Київ. Зробити це він хоче після свого повернення з Канади, запланованого на 30 липня. Утім, глава Католицької церкви спочатку хотів би прибути до москви. Це, на його думку, мало б посприяти миру.

Нагадаємо, що Папа Римський прибуде до столиці Казахстану Нур-Султану. Там з 13 по 15 вересня відбуватиметься з'їзд релігійних лідерів, у якому Франциск братиме участь. І саме там, висловив сподівання він, матиме можливість поспілкуватись з патріархом кірілом.

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