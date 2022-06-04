Папа Римський чекає "слушного моменту", щоб приїхати в Україну

Папа Римський Франциск заявив, що має намір приїхати в Україну з робочим візитом. Як зауважив понтифік, це відбудеться у "слушний момент".

Понтифік зазначив, що найближчим часом зустрінеться з українською владою, аби з'ясувати, чи це можливо. Про це він розповів під час зустрічі з групою молоді у дворі Сан-Дамазо, що у Ватикані.

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"Я хотів би поїхати в Україну, але мені потрібно дочекатися слушного моменту", – зазначив Папа Римський.

Варто зауважити, що наприкінці квітня у Ватикані заявляли, що поки не бачать сенсу поїздки Франциска до Києва.

Також Папа Римський розповів, що хотів приїхати до Москви на зустріч з Володимиром Путіним. Однак відповіді від російської сторони він не отримав.

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Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів. За його словами, від цього залежить життя мільйонів людей, а особливо в найбідніших країнах. Однак понтифік не уточнив, хто саме блокує постачання українського зерна.

Дружини двох захисників Маріуполя у травні прибули до Ватикану та зустрілися з Папою Римським Франциском. Жінки показали понтифіку фото українських військових з "Азовсталі". Понтифік благословив українок, однак невідомо, що він відповів на їхнє прохання.

Папа Римський тричі звертався до Володимира Путіна з проханням дозволити вивезти людей з "Азовсталі" кораблем під прапором Ватикану. Однак кожного разу російський президент йому відмовляв.

Понтифік назвав війну в Україні "жахливим регресом людства", який змушує "страждати та плакати". Також Франциск поставив під сумнів, що у Кремлі погодяться піти на припинення бойових дій шляхом діалогу.

Папа Римський виступив з ідеєю великоднього "примирення" України та Росії, коли двоє жінок символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані. Втім, значна частина українців розкритикували цю ідею.

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