Папа Римський досі боїться визнавати росіян убивцями: йому порадили приїхати в Україну

Попри жахливі злочини, які росіяни здійснюють на території України, Папа Римський досі боїться визнавати їх убивцями.

Його попередник також вважав Гітлера чи Муссоліні не зовсім фашисти. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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За його словами, у Ватикані намагаються вибудувати певний місток, адже Путіна сьогодні чи завтра не стане, а з росіянами ще доведеться працювати.

Папа все ж таки намагається тримати місток. Намагається грати в політику. Плюс не виключаємо, певні бізнес-інтереси Ватикану. Найголовніше – надзвичайно велика кількість людей, які мотивовані рублем для того, щоб сидіти біля Папи й пояснювати йому його картинку світу.

– пояснив Микола Давидюк.

Експерт вважає, якщо Папа приїде в Бердянськ, в Бучу, в Херсон, його світогляд зміниться. Не віриться в те, що понтифік не може приїхати. Він відвідував Туніс, Бахрейн й нічого не сталося.

"Якщо він переживає, то його тут носитимуть на руках. Він не буде ступати на свої святі ноги – його будуть носити на руках, але він повинен побачити весь той біль, горе й страждання українського народу. Чому ні? Чого боятися?", – зазначив політолог.

Давидюк розповів, що в Україні також є деякі перестороги від консультантів, які радять політичному керівництву: "А якщо Папа приїде й скаже щось не те". Давайте відверто – 9 місяців він постійно говорить щось не те.

Нехай приїжджає й дивиться. Він теж людина. Якщо ми змінили Шольца й Штайнмаєра, який пропонував зрадницьку формулу й запаковував її в дуже солодку цукерку, то чому зараз Папа не може приїхати? Чому ми думаємо, що він не зміниться й в ньому немає нічого людського?,

– акцентував Давидюк.

"Так, ми розуміємо, що Папа антиамериканіст, що Захід нам допомагає. Але в першу чергу він людина, потім священник, потім політик. Я думаю, що треба зробити ставку на те, що він людина й ось тоді його привозити", – додав політолог.

Яка роль Папи у цій війні

На думку Давидюка, Папа візьме роль другого плану. Проте він також точно найбільш втрачена надія цієї війни. Папа міг бути найкращим й найефективнішим перемовником, але ним не став. Через одну причину – його руки були надто близько до Росії.

"Якби він був рівновіддаленим й дійсно знаходився у Ватикані, а не на пів дороги до Москви, він дійсно міг би бути цим перемовником й міг би принести мир. Це насправді була б його велика сильна персональна перемога", – додав Давидюк.

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