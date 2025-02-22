Папі Франциску зробили переливання крові, його стан залишається критичним, – Ватикан

Папа Римський Франциск пережив респіраторний криз, його хвороба не відступає. Він перебуватиме під наглядом лікарів і наступного тижня, адже 22 лютого стан 88-річного понтифіка погіршився, йому зробили переливання крові та інші необхідні процедури.

Папа Римський хворіє на інфекцію дихальних шляхів. Сьогодні вранці Папа Франциск пережив респіраторний криз тривалої інтенсивності, схожий на астму, через що лікарі були змушені ввсти йому високий поток кисню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News. До теми Папа Римський може зректися престолу, – Corriere della Sera Як почувається Папа Римський у лікарні Стан Святішого Отця залишається критичним. Аналізи крові також виявили тромбоцитопенію, пов'язану з анемією. Лікарі зробили переливання крові.