Папа Римський переніс ще одну операцію: лікарню він покинув на візку

Понтифіка 16 червня виписали з лікарні, де він двома днями раніше переніс операцію з видалення болючої грижі. У Ватикані вже повідомили, що Папа почувається добре і читатиме свою щотижневу молитву за розкладом.

Операцію на черевній порожнині 86-річному Папі Римському Франциску проводили у римській лікарні Джемеллі. Лягти на операційний стіл йому довелося через болючу грижу, що знову почала викликати занепокоєння щодо його здоров'я.

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Папа Римський покинув лікарню після операції

Папа Римський покинув лікарню на інвалідному візку. Йому допомогли зайти до автомобіля, але перед тим він поспілкувався з доброзичливцями та журналістами, що зібралися біля лікарні.

Дякую, дякую журналістам. Я ще живий,

– пожартував Папа.

Напередодні, 15 червня, у пресслужбі Ватикану повідомляли, що операція на черевній порожнині пройшла успішно, а Папа Римський "добре відпочив уночі". Також під час свого перебування у лікарні понтифік прийняв медичний персонал, що проводив йому операцію та подякував йому.

"Вітаючи присутніх, Його Святість висловив подяку всьому медичному персоналу за їх професіоналізм і зусилля, щоб полегшити страждання один одного ніжністю і людяністю, окрім ліків", – повідомив голова пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Перед лікарнею люди вишикувалися на вулиці, аби побачити понтифіка. Він покинув заклад з посмішкою і махав своїм доброзичливцям перед тим, як йому допомогли сісти в машину.

Під час повернення до Ватикану Папа Франциск ненадовго зупинився у монастирі при Інституті Марії Сантісіми Бамбіни. Також незабаром після виписки понтифіка сфотографували за молитвою у базиліці Санта Марія-Маджоре у Римі.

У Ватикані повідомили, що Папа Римський почувається добре, і в неділю читатиме щотижневу молитву "Ангел Господній". Також він проведе усі свої зустрічі, окрім загальної аудієнції наступної середи.

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Протягом свого життя Папа Римський мав низку проблем зі здоров'ям. Зокрема, два роки тому він переніс операцію на товстій кишці, а 2019 року йому робили операцію на очах. Ще торік понтифіку довелося використовувати тростину чи візок, аби полегшити біль у колінах.

Тим часом у Ватикані не існує системи "віцепапи", тобто людини, що зможе виконувати його обов'язки під час його відсутності. Регулювати повсякденне управління може державний секретар Ватикану, нині це кардинал П'єтро Паролін. Втім, він не має повноважень призначати єпископів або ж створювати єпархії по всьому світу.

Та ще у грудні Папа Римський заявив, що вже організував свою заяву про відставку на випадок, якщо його здоров'я суттєво погіршиться. Він розповів, що написав листа та передав його тодішньому секретарю Ватикану ще кілька років тому.

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