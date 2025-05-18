Ватикан готується до активних дій: ключові заяви з інтронізації Папи Римського

Володимир Зеленський зустрівся з новим Папою Римським після церемонії його інтронізації. Під час аудієнції були присутні перша леді Олена Зеленська, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Український президент став першим посадовцем, з яким офіційно зустрівся Папа. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, після цього відбулася зустріч з американською делегацією.

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Ватикан готовий брати участь у мирному процесі

Ще під час церемонії інтронізації Володимир Зеленський вже встиг привітатися з Джей Ді Венсом. Вони потисли один одному руки, а згодом провели переговори. Разом з тим, сам Папа Римський висловився про Україну під час свого виступу. Він говорив про потребу врегулювання війни.

Змучена Україна нарешті чекає на переговори про справедливий і тривалий мир. Доручаючи Марії служіння єпископа Риму – пастиря Вселенської церкви, з надією просимо через її заступництво про підтримку та розраду для стражденних та благодаті всім нам,

– сказав Папа Лев XIV.

У такий спосіб Понтифік підтвердив, що Ватикан може докладати більших зусиль для врегулювання російсько-української війни. Напередодні Папа виступив із пропозицією, щоб Святий Престол став майданчиком для майбутніх мирних переговорів. За це йому вже встигла подякувати прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

"Ми повинні продовжувати наполягати на цьому і дозвольте мені висловити вдячність за слова його святості Папи Лева XIV, який також запропонував Святий Престол, як місце для будь-яких подальших мирних переговорів", – підкреслила Джорджія Мелоні.

Папа демонструє чітку проукраїнську позицію

У своїх висловлюваннях новий Понтифік підтримав Україну і заявив про свою проукраїнську позицію. Він наголосив, що несправедлива агресія Росії проти України повинна завершитись якомога швидше, і що Україна розраховує на справедливий мир.

Папа Лев XIV демонструє більш проактивну позицію, ніж його попередник. Адже можемо пригадати його заяви про підняття білого прапора, заклики до перемир'я та захоплення російськими поетами. У цьому сенсі є сподівання на активне залучення Ватикану до питань врегулювання війни.

Загалом зустрічі у Ватикані мають бути насиченими. Вони особливо важливі перед телефонною розмовою Дональда Трампа з Владіміром Путіним, яка запланована на 19 травня. Фактично події на полях церемонії інтронізації Папи є продовженням перемовин у Стамбулі, де стало очевидним небажання Росії рухатися до миру.

Чи обговорювали у Ватикані атаку по Україні

У ніч на 18 травня окупанти масовано атакували Україну дронами. Ймовірно, Володимир Зеленський порушував цю тему з європейськими та американськими колегами. Однак, зараз офіційної реакції Заходу немає.

Очевидно, зараз ми потребуємо більшого тиску на Росію, про який всі говорять. Водночас Кремль не демонструє бажання зупинятись і навпаки намагається показати свою силу, обстрілюючи мирні міста.

На жаль, публічного засудження нового обстрілу немає, найперше від Дональда Трампа. Схоже він навпаки вирішив винагородити російського диктатора та його статус особистою розмовою.