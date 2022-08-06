Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом

Папа Римський Франциск зустрівся з послом України у Ватикані Андрієм Юрашем. Головною темою зустрічі був можливий візит понтифіка до Києва.

Зустріч відбулася у резиденції Папи Римського. Андрій Юраш передав понтифіку побажання українців – зустріти його у Києві.

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Папа міг би відвідати Україну перед поїздкою до Казахстану

Посол України у Ватикані зазначив, що Папа Римський міг би відвідати Київ перед своєю поїздкою до Казахстану у вересні цього року.

Україна хоче зустрітися та привітати Його Святість якомога швидше, навіть перед його поїздкою до Казахстану,

– наголосив Юраш.



Зустріч Папи Франциска та посла України Андрія Юраша / Фото з твітеру Андрія Юраша

Можливий візит Папи Франциска до України

. У вересні у столиці Казахстану Нур-Султані відбудеться VII з'їзд лідерів світових і традиційних релігій. Захід пройде з 13 по 15 вересня. Там Папа Франциск може зустрітися з очільником російської церкви патріархом кірілом.

Тема можливого візиту Папи Римського Франциска обговорюється ледь не від початку повномасштабного вторгнення. Сам понтифік висловлював бажання відвідати нашу країну.

4 липня Папа припустив, що міг би відвідати Київ, але спершу хотів би поїхати до росії. Однак там у візиті понтифіку відмовляють.

Водночас Україна поновила своє запрошення Папі. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що такий візит є важливим для нашої держави – приїзд Франциска підтримав би українців, які щодня страждають від збройної агресії росії.

Варто зазначити, що жоден Папа Римський не відвідував росію. Водночас в Україні глава католицької церкви був 1 раз – у 2001 році Папа Іван-Павло ІІ відвідав Київ та Львів.

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