Заява про відставку – сміливий крок, – релігієзнавиця про стан здоров’я Папи Римського

Папа Римський Франциск ще у 2013 році після свого обрання одразу підписав заяву про звільнення. Він має піти у відставку, якщо стан його здоров'я погіршиться і він не зможе виконувати свої обов'язки.

Підписавши таку заяву, понтифік тим самим продемонстрував, що не готовий бути духовним лідером католицького світу в скрутні часи, які вимагають більшої активності від Папи. Про це 24 каналу розповіла релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович.

Зверніть увагу Папа Франциск у 2013 році підписав заяву про звільнення з посту: коли вона набере чинності

Сміливий крок понтифіка

На її думку, понтифік розуміє, що багато речей в Римо-католицькій церкві як глобальній структурі буде залежати від стану здоров'я її лідера.

Це сміливий крок, коли людина не тримається за свою владу. Був приклад, коли попередній Папа Бенедикт XVI зрікся престолу за станом свого здоров'я,

– зауважила релігієзнавиця.

За її словами, Папа Франциск побачив, що нічого страшного не трапилось після зречення Папи Бенедикта. Ніхто не викинув його за межі Ватикану. Він продовжив там жити, до нього звертаються, він спілкується і, можливо, щось радить, тому що його життєвий досвід має величезне значення.

"Але ситуація, коли обирають релігійного лідера до його смерті, мені не зрозуміла. Сили людські все-таки обмежені", – наголосила Людмила Филипович.

Заяви Папи Римського Франциска