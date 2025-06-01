Папа Римський у першій розмові з Путіним закликав зробити "жест" до миру

У Святому Престолі підтвердили, що Папа Римський провів розмову з Владіміром Путіним ввечері 4 червня. Лев XIV закликав президента Росії зробити "жест" до миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Які деталі розмови Папи Римського та Путіна

У повідомленні ватиканської пресслужби йдеться, що під час розмови Папа Римський та Владімір Путін обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес, приділивши особливу увагу ситуації в Україні та темі миру. Лев XIV також закликав Росію зробити "символічний крок" назустріч миру.

Він також наголосив на важливості діалогу для встановлення конструктивних контактів між сторонами та пошуку шляхів розв’язання конфлікту.

Окремо було порушено гуманітарні аспекти: необхідність надання допомоги там, де вона потрібна, постійні зусилля щодо обміну полоненими, а також значущість роботи, яку в цьому напрямі виконує кардинал Маттео Дзуппі.

Понтифік також подякував за вітання від патріарха РПЦ Кіріла з нагоди початку його понтифікату та зазначив, що "спільні християнські цінності можуть стати дороговказом у прагненні до миру, захисту життя та утвердження справжньої релігійної свободи".

До слова, раніше ЗМІ зазначали, що Папа Лев XIV готовий стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Журналісти писали, що зустріч між українською та російською сторонами може відбутися вже протягом найближчих 3 – 4 тижнів.