Вибори нового Папи пройдуть у режимі секретності, – Sky News
- Вибори нового Папи пройдуть у режимі секретності, кардиналів ізолюють у Ватикані до досягнення згоди.
- Голосування відбувається в Сикстинській капелі, а результати символізуються білим або чорним димом.
- Кандидат повинен набрати щонайменше дві третини голосів, процес виборів може тривати кілька днів.
- Після обрання нового Папи його ім'я оголошують з балкона Святого Петра.
Після смерті Папи Франциска Ватикан готується до проведення конклаву – стародавнього та закритого процесу обрання нового понтифіка. Джерела повідомляють, що голосування завершиться протягом місяця, хоча, за інформацією Sky News, це може статися раніше.
Вибори проводяться в умовах секретності, а кардиналів закривають у Ватикані, поки вони не досягнуть згоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Ватикан готується обирати нового Папу
Вибори відбуваються у повній таємниці. Кардиналів, які мають право голосу, тобто молодші за 80 років (не більше 120 осіб), ізолюють у Ватикані до моменту обрання нового глави Католицької церкви. За встановленими правилами, кандидат повинен набрати щонайменше дві третини голосів – цю норму запровадив Папа Бенедикт у 2007 році.
Процес виборів може тривати кілька днів, і в цей період кардиналам забороняється контактувати із зовнішнім світом.
Голосування проходить у Сикстинській капелі. Після подання та підрахунку голосів бюлетені спалюють. Якщо обрано нового Папу, з труби над капелою підіймається білий дим, який символізує досягнення згоди. Приблизно через 15 хвилин з балкона Святого Петра публічно оголошують ім’я нового понтифіка.
Якщо ж диму чорного кольору — конклав триває, бо домовленості між кардиналами ще немає. Щоб досягти такого кольору диму, до спалених бюлетенів додають спеціальні хімічні речовини.