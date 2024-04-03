З реліквіями солдата, що загинув під Авдіївкою: Папа Римський помолився за Україну

Під час молебню на площі Святого Петра Папа Римський вшанував пам'ять 23-річного Олександра. Юнак віддав життя у боях за Україну.

У середу, 3 квітня, Папа Франциск під час молитви тримав у руках особисті реліквії українського солдата Олександра, який загинув у боях за Авдіївку. Вервиця та Євангеліє стали символом пам'яті про молодого захисника.

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Папа Римський молиться за Україну

Під час звернення до вірян понтифік закликав до хвилини мовчання, щоб вшанувати Олександра та інших героїв, які віддали життя на війні. Він наголосив, що війна – завжди руйнує, акцентуючи на великій кількості людських жертв.

Він залишив по собі життя… У руках я тримаю вервицю і Новий Заповіт, який залишив солдат, що загинув на війні. Цього юнака звали Олександр, йому було 23 роки,

– заявив Папа.

Понтифік також наголосив на трагедії в Україні, згадуючи слова з псалма: "З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, вислухай мій голос". Він висловив співчуття до всіх, хто постраждав від війни та закликав до миру.

Скандальна заява про білий прапор

Папа Франциск в одному з нещодавніх інтерв'ю закликав Україну до перемовин, використовуючи фразу "білий прапор". Цей вислів викликав різноманітні реакції серед українців, особливо в соціальних мережах, де багато хто висловив обурення, розцінюючи його як заклик до капітуляції.

У Ватикані уточнили, що слова понтифіка про "білий прапор" були вжиті в образному сенсі, як заклик до припинення вогню та початку переговорів. Також там пробували виправдались, що переговори не означають капітуляцію, а є проявом мужності та спробою уникнути подальших жертв.

"Слово переговори – це сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Не соромтеся вести переговори, поки становище не стало ще гіршим", – говорив понтифік.

Понтифік у ході молебню закликав подумати про Олександра та багатьох інших людей, "які загинули в цьому божевіллі війни".