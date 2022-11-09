Черговий зашквар від Папи: Франциск заявив про "інфантильну логіку зброї"
Джерело:Nova. News
Папа Римський вже не вперше висловлює свою думку стосовно ситуації у світі. Після заяв про "російський гуманізм" і Достоєвського Франциск сказав, що війни розв'язуються діалогами.
Франциск на загальній аудієнції вкотре звернувся до вірян. Він заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї".
До теми Достоєвський і "гуманізм": чому заяви Папи суперечать істині та обурюють українців
Що пропонує понтифік
За його словами українцям і росіянам "потрібно вести діалог". Адже це єдиний шлях до миру. Папа послався на свою нещодавню поїздку до Бахрейну і наголосив на необхідності практики вітання та діалогу.
Він сказав, що без прийняття "діалог залишається порожнім" та очевидним. Він залишається питанням ідей, а не реальності.Зверніть увагу! Політичний експерт Валерій Клочок висловив думку, що існує можлива причина подібних висловлювань Папи Римського. Ймовірно, його дуже активно залучають у світовій кампанії щодо примусу України до переговорів з Росією.
Скандальні заяви Папи Римського
- Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян, які вбивають в Україні дорослих та дітей, а також знищують міста й села. Загарбників понтифік назвав "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.
- Папа Римський закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до переговорів. Це у той час, коли російські ракети летіли на українські міста, щоб вбивати українців.
- Також понтифік називав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яку нібито вбили у Росії, "невинною жертвою". Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що "українське серце розривається від слів Папи".
- Окрім того, навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Тим часом Кіріл благословляв вбивства українців.
Варте уваги – Висловлювання Папи Римського можуть бути пов'язані з переговорним процесом: дивіться відео