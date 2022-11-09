Черговий зашквар від Папи: Франциск заявив про "інфантильну логіку зброї"

Папа Римський вже не вперше висловлює свою думку стосовно ситуації у світі. Після заяв про "російський гуманізм" і Достоєвського Франциск сказав, що війни розв'язуються діалогами.

Франциск на загальній аудієнції вкотре звернувся до вірян. Він заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї".

До теми Достоєвський і "гуманізм": чому заяви Папи суперечать істині та обурюють українців

Що пропонує понтифік

За його словами українцям і росіянам "потрібно вести діалог". Адже це єдиний шлях до миру. Папа послався на свою нещодавню поїздку до Бахрейну і наголосив на необхідності практики вітання та діалогу.

Він сказав, що без прийняття "діалог залишається порожнім" та очевидним. Він залишається питанням ідей, а не реальності.

Скандальні заяви Папи Римського

Політичний експерт Валерій Клочок висловив думку , що існує можлива причина подібних висловлювань Папи Римського. Ймовірно, його дуже активно залучають у світовій кампанії щодо примусу України до переговорів з Росією.

Варте уваги – Висловлювання Папи Римського можуть бути пов'язані з переговорним процесом: дивіться відео