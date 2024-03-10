У нас синьо-жовтий прапор, інших не підійматимемо, – Кулеба відповів Папі

Папа Римський Франциск висловився, що Україна має набратися сміливості підняти "білий прапор". Очільник українського МЗС відреагував на такі заяви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у боротьбі за власне життя.

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"Наш прапор – синьо-жовтий, ми не підніматимемо інших"

За словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".

Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття, як зазначив Кулеба, відома ця стратегія Ватикану. Міністр закордонних справ України закликав не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя.

Наш прапор – синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів,

– підкреслив Кулеба.

Водночас він подякував Його Святості Папі Франциску за постійні молитви про мир. За його словами, в Україні сподіваються на те, що після 2 років нищівної війни в серці Європи Папа знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, "щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад 5 мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців".

Реакція очільника МЗС Польщі на скандальну заява Папи Римського Франциска