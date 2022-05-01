Папа Римський знову закликав створити гумкоридори з "Азовсталі"
Джерело:The Guardian
Папа Римський назвав війну в Україні "жахливим регресом людства", який змушує "страждати та плакати". Франциск вкотре закликав організувати безпечні гуманітарні коридори з "Азовсталі" у Маріуполі.
Про це понтифік сказав у недільному зверненні на площі Святого Петра, виступаючи перед людьми за полуденним благословенням. Він зазначив, що Маріуполь був "варварськи бомбардований і знищений".
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Мої думки одразу переходять до українського міста, міста Марії. Знову прошу створити безпечні гуманітарні коридори для людей, які заблоковані на сталеливарному заводі,
– заявив Папа Римський.
"Страждаю і плачу, думаючи про страждання найслабших, людей похилого віку та дітей", – вказав він.
Спостерігаємо регрес людства
Франциск поставив під сумнів, що у Кремлі погодяться піти на припинення бойових дій шляхом діалогу.
Поки ми спостерігаємо жахливий регрес людства, я разом із багатьма іншими запитую себе, чи справді шукають миру, чи дійсно є готовність уникнути тривалої військової та словесної ескалації, чи все робиться для того, щоб заглушити зброю,
– зазначив понтифік.
Папа Римський не згадував Росію чи Путіна з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Однак він не залишив сумнівів у своїх поглядах, описуючи війну як "невиправдану агресію".Зверніть увагу! Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що за їхніми даними Ватикан тричі намагався посприяти створенню гуманітарних коридорів, проте зазнав невдачі.
Ситуація на "Азовсталі": що відомо
- Маріуполь перебуває у блокаді вже понад два місяці.
- У місті гуманітарна катастрофа – відсутні зв'язок, комунікації, ліки та продукти. Будинки мирних мешканців росіяни розстрілюють з танків, незважаючи на те, чи є хтось всередині.
- Місцеві разом з українськими захисниками перебувають на заводі "Азовсталь". Окупанти щодня атакують завод авіаударами. Під час бомбардувань 28 квітня ворог поцілив у шпиталь, де перебували близько 500 людей.
- Ворог кидає на захоплення сталеварного комбінату всі сили та засоби. Однак "Азовсталь", а отже Маріуполь тримається завдяки українським воїнам, які безжально знищують ворога.
- Зі слів президента, із заводу 1 травня почали евакуйовувати цивільних, їх везуть до Запоріжжя.
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