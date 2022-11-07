Глава УГКЦ подарував Папі Римському шматок російської міни після його скандального висловлювання

Нещодавно Папа Римський оскандалився заявою про вбивць українців. Під час інтерв'ю він заявив, що "дуже поважає російський гуманізм", тож очільник УГКЦ Святослав подарував йому фрагмент цього так званого "гуманізму".

Так Блаженніший Святослав представив страждання українського народу, яке спричиняє Росія. Ця міна, яка прилетіла від "великого народу", влучила у фасад греко-католицького храму в Ірпені.

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Такі уламки дістають з людей

Зазначимо, що це був перший візит Архиєпископа УГКЦ у Ватикан після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час нього Блаженніший Святослав подарував понтифіку шматок російської міни як символічний дар. Він повинен не лише нагадувати про одне з перших "міст-мучеників", але й про те, що такі самі шматки діставали з тіл дорослих та дітей, цивільних та військових.

Він нагадує не тільки про одне з перших "міст-мучеників", а також про те, що схожі шматочки виймаються із тіл військових і цивільних, зокрема, дітей, що є видимим знаком знищення та смерті, які війна несе кожного дня,

– сказав Блаженніший Святослав, передаючи уламок.

Ба більше, Верховний Архиєпископ вказав на колоніальний вимір війни проти України та підкреслив неприйнятність мирних пропозицій, які включають заперечення права на існування українських народу та держави в її міжнародно визнаних кордонах. Також Блаженніший Святослав підкреслив, що бажає передати Папі та його співпрацівникам біль і страждання українського народу, який потерпає від неспровокованої війни.

"Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з росії, — це ніщо інше, як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю. У російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу", — наголосив Глава УГКЦ.

Також він представив Папі зусилля, які Церква докладає для підтримки українського народу в умовах війни, розповів про свої відвідини спільнот, які постраждали від війни у різних куточках країни.



Фрагмент російської міни, яка пошкодила храм УГКЦ в Ірпені / Фото УГКЦ

А що Папа

За словами Глави УГКЦ, Папа вкотре висловив свою близькість з українським народом та запевнив у тому, що перебуває поруч з українцями у молитві та в конкретних діях. Він закликав бути витривалими в служінні євангельської близькості та зазначив, що зусилля Святого Престолу спрямовані на те, щоб:

покласти край війні,

сприяти встановленню справедливого миру,

підтримувати солідарність з українським народом.

Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності всього світу з українцями,

— зауважив Папа.

Блаженніший Святослав натомість подякував Папі за те, що уже було зроблено для того, щоби зупинити війну, чинити посередництво задля миру, звільнити полонених і заручників, організувати загальну солідарність Католицької Церкви на підтримку страждаючого українського народу.

Скандальні заяви Папи Римського

Ще на початку жовтня Папа Франциск закликав Путіна припинити війну "з любові до власного народу", а Володимира Зеленського погодитися на переговори. Однак він повністю проігнорував контекст війни, розв'язаної Росією. Путіну плювати на власний народ, а президент України не може погодитися на перемовини на умовах Росії.

Раніше ж Папа Римський назвав доньку ідеолога "русского міра" Алєксандра Дугіна однією з "невинних" жертв війни. Людину, яка закликала вбивати українців.

Ба більше, навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом, який відкрито підтримує війну, як "дуже хороші". Нагадаємо, що Кіріл благословляв вбивства українців.

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