На жаль, у ПАР Путін може летіти безпечно: чому російського диктатора не арештують у Кейптауні
ПАР, яка підтримала Римський статут і тепер має заарештувати Владіміра Путіна, запросила його на саміт БРІКС у серпні 2023 року. На жаль, російський диктатор може без усіляких побоювань поїхати туди.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Максим Ялі. Він впевнений, що ПАР знайде механізми, як обійти ордер МКС. Вже був прецедент.
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Візит відбудеться
ПАР раніше встигла відзначитися невиконанням рішень МКС, коли приїжджав лідер Судану і йому теж був виписаний ордер, відзначив Максим Ялі. Тому якщо Путін наважиться відвідати саміт, його не заарештують.
"Ви розумієте різницю: Судан і Росія. Як би ми до неї не ставилися, я маю на увазі з точки зору військового та економічного потенціалів. Тому я переконаний, що цей візит з великою долею вірогідності відбудеться. Що станеться до цього ми не знаємо", – сказав експерт.
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Політика ПАР йде врозріз США
Максим Ялі зазначає, БРІКС створювалася на противагу Альянсам США та G7. А наразі політика тієї ж Бразилії чи Китаю є де-факто проросійською.
"Вони намагаються отримувати зиск і на Заході, і на Сході. А Китай вкладав великі інвестиції в ПАР зокрема", – відзначив спікер.
Він наголосив, що своїм візитом до Росії Сі Цзіньпін красномовно показав: жодні ордери для нього нічого не значать.
"Китай створює власну систему міжнародних відносин і взагалі його мета – замінити США на верхівці та стати країною №1. А для цього треба дискредитувати всі діючі механізми, які перешкоджають цьому. МКС є саме таким", – резюмував Максим Ялі.
Ордер для Путіна: відповіді країн
- У ПАР усвідомлюють свої юридичні зобов'язання, але продовжуватимуть взаємодію з різними зацікавленими сторонами.
- Німеччина та Австрія заявили про готовність виконати рішення МКС, якщо Путін відвідає ці держави. 24 березня Вірменія ратифікувала Римський статут. Важливо, аби сюди долучилися й країни Південної Америки, Африки та Індія.
- Тим часом у Кремлі "сушать голову", як сховати Путіна від арешту. Російська влада не була готова до такого повороту.