Ордер на арешт Путіна: ПАР не хоче затримувати диктатора і виходить із Міжнародного суду

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Перед його ймовірним приїздом на саміт в ПАР країна вирішила вийти з МКС.

Ордер на арешт президента Росії видали через численні викрадення українських дітей. Разом з Путіним документ видали й на омбудсменку Марію Львову-Бєлову.

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ПАР хоче вийти з МКС

Південно-Африканська Республіка оголосила про вихід з Міжнародного кримінального суду. Відповідне рішення ухвалила керівна партія "Африканський національний конгрес".

Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій,

– заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Для виходу країни з МКС рішення ще повинен затвердити парламент, у якому "Африканський національний конгрес" має більшість.

"Ми хотіли б, щоб це питання несправедливого ставлення було належним чином обговорено, але тим часом керівна партія вирішила, що вихід повинен відбутися", – зазначив президент ПАР.

На запитання, чи заарештує ПАР Путіна, Рамафоса сказав, що "це питання розглядається".

ПАР вже хотіла вийти з МКС

Після рішення МКС Путін ризикує бути заарештованим у 123 державах світу , які є підписантами Римського статуту – договору, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Варто зауважити, що МКС відповідає за 4 основні злочини – геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини та злочини агресії.

Південна Африка відмовилася засудити вторгнення в Україну, яке значною мірою ізолювало Москву на міжнародній арені. Країна заявила, що хоче залишатися нейтральною і віддає перевагу діалогу, щоб покласти край війні.

Варто зауважити, що це вже не перша спроба ПАР вийти з МКС. Вона намагалася зробити це у 2016 році після суперечки, що виникла роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир відвідав країну на саміті Африканського союзу.

ПАР відмовилася його затримати, попри те, що МКС видав ордер на арешт аль-Башира за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Суперечливе рішення про відкликання скасували, коли національний суд постановив, що такий крок був би неконституційним.

Схожа історія розгортається вже за участю Путіна. Напередодні його прессекретар Дмітрій Пєсков повідомив, що в Кремлі отримали запрошення для президента відвідати саміт держав-членів БРІКС, який відбудеться в серпні в ПАР.