Не пішов на сніданок до Путіна й ледь шкандибав: у мережі обговорюють стан Лукашенка у Москві

У Москві пройшов так званий парад, присвячений сакральному для росіян "Дню Побєди". На цей захід приїхав також і самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко.

Після військового параду білоруський диктатор мав досить хворобливий вигляд та не міг пересуватися самостійно. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У мережі обговорюють стан Лукашенка на параді у Москві

У телеграм-каналах розповсюдили відео, де видно, що Олександр Лукашенко досить погано себе почуває. Він не зміг пройти кількасот метрів по Красній площі у Москві, натомість щоразу користувався авто.

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Крім цього, Лукашенко не зʼявився на сніданок до Путіна, де були очільники інших держав, що приїхали на "військовий парад". Це можна побачити на фото, яке опублікували російські медіа.



Лукашенко не пішов на сніданок до Путіна у Кремль / Фото російських ЗМІ

На фото разом з Путіним сидять також лідери Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Вірменії, Таджикистану та Узбекистану. Усі вони приїхали до кремлівського диктатора на парад "побєдобєсія" попри засудження з боку країн Заходу.

Згодом представники білоруського проєкту "МотолькоПомоги" повідомили, що Лукашенко невдовзі після параду повернувся в Мінськ. Пересування білоруського диктатора пропагандисти наразі не коментували.

Лукашенко мав сумний вигляд ще під час параду

Користувачі мережі звернули увагу на вираз обличчя самопроголошеного диктатора Білорусі. Він мав досить напружений і сумний вигляд, коли Красною площею маршували російські солдати та їздила музейна техніка.

Крім цього на руці у диктатора помітили бинт, яким він перев'язав свою руку. Білоруський політолог Дмитро Болкунець також розповів, що до Москви Лукашенко супроводжувала карета швидкої, адже самопроголошений диктатор нібито має проблеми зі здоров'ям.

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