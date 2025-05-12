Просто сказав правду: Лукашенко публічно принизив Путіна після параду

Після параду 9 травня у Москві самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко сказав журналістам, що "техніки було мало, бо вся на війні". Це принизило російського диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст, аналітик Олександр Демченко. За його словами, уже всі пропагандистські майданчики процитували Лукашенка.

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"Він вийшов перед російськими журналістами та сказав: "Звичайно, техніки сьогодні було мало. Але техніка вся на війні". Це його цитата. Він принизив Путіна на усіх пропагандистських майданчиках. Уже всі процитували Лукашенка", – сказав він.

На параді було мало техніки та авіації

Олександр Демченко зазначив, що літаків на параді 9 травня було мало. Відомо, що 7 травня у Росії були уражені 2 аеродроми, де базуються Ту-22М, Су-27, МіГ-29.

Була дуже невелика кількість бронемашин, танків і так далі. Не тільки тому, що все пішло на війну. Тому що російська "оборонка" стала, більше випускати у великій кількості вона не може. Зарплати на оборонних заводах не ростуть, люди туди вже не приходять,

– підкреслив аналітик.

В оборонному секторі економіки Росії почалися певні процеси, які можна назвати спадом, який поступово переходить у рецесію. Така ситуація у всій ворожій економіці. Тому на параді була і чужа техніка.