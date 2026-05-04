Путін готується до параду: як він намагається захистити Москву та чи вдарить по ній Україна

Наближається 9 травня – сакральна для Путіна та росіян дата, коли вони влаштовують "побєдобєсіє". Утім, цього року так званий парад у Москві матиме жалюгідний вигляд, адже на ньому не буде техніки, так ще й Путін сам звернувся до Трампа з пропозицією встановити перемир'я цього дня.

Підготовка до параду в Москві в розпалі, бо туди звозять системи ППО та ще й нібито натягують сітки. Військові та політичні експерти спеціально для 24 Каналу розібрали значення цьогорічного параду для Путіна та що буде, якщо Україна завдасть по ньому ударів.

Чи варто Україні вдарити по параду в Москві?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що удар по параду в Москві не є доцільним. Це викличе різноманітні комбінації. На цьому почне грати Путін, мовляв, Україна б'є по цивільних, по ветеранах і по іноземцях, якими Путін насправді й прикривається, та почне звинувачувати Україну в тероризмі.

Утім, свою боєготовність до будь-чого Україна має демонструвати, щоб Путін відчував, що він не перебуває в безпечному стані та якісь погрози ми не сприйняли. Україна має взяти паузу, але нічого при цьому не обіцяти. Нехай Путін готується до різних сценаріїв. Утім, бити по параду для України зі стратегічної точки зору принесе більше негативу, ніж позитиву,

– зазначив генерал армії.

Він продовжив, що Україна зможе пишатись своїм ударом по Москві, але ситуація обернеться проти неї. Це може розв'язати руки Путіну для системних ударів, зокрема, й, можливо, із застосуванням тактичної ядерної зброї. А також Путін почне активність на різних майданчиках, мовляв, Україна вдарила по такому "святу", адже день пам'яті 8 травня відзначають у багатьох країнах колишньої коаліції.

Яким може бути найстрашніший наслідок проведення параду для Путіна?

Політтехнолог Олег Постернак зауважив, що найголовнішою проблемою параду є не відсутність бронетехніки, не обмежена присутність Путіна на Красній Площі, а в тому, що:

росіяни бачать здатність України завдати ударів по глибинних територіях Росії, що є тригерним моментом, і це показав Туапсе та не лише;

росіяни усвідомили стійкість цивільного населення України, яке взимку витримало енергетичний терор, унаслідок цього не сталось розвалу фронту, що призвело до різного роду розмов усередині Росії.

"Виявляється, що Путін – це не політичний "супермен", який виходить на Красну площу та, як колись Сталін, оголошує про перемогу. СВО триває вже довше, ніж так звана велика вітчизняна війна. Немає економічного позитиву. Повсякденний патріотизм перетворюється просто в "шакалячий експрес" у соцмережах, який запалюється одним зверненням якоїсь інстаблогерки", – наголосив політтехнолог.

За його словами, військова машина, в яку Путін кинув увесь свій політичний, фінансовий, економічний ресурс, не приносить користі. Парад, як тріумф військової машини, є просто психологічно смішним. З точки зору можливостей Путіна він не переможець у цій війні. Найстрашніший наслідок для нього – це початок у Росії процесів, значно важчих, ніж були навіть перед пригожинським бунтом.

Як Путін намагається захистити Москву перед парадом?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук висловив думку, що Путін дуже наляканий. Його звернення до Трампа щодо перемир'я на 9 травня багато про що свідчить. Утім, відмовитись від "побєдобєсія", яке він і розкрутив, він не може. Тому він здійснює безпрецедентні заходи безпеки, які мають показати росіянам не перемогу в "СВО", а те, що війна прийшла в Росію.

Щодо наших дій, то стягнення додаткових засобів ППО до Москви означає, що ослаблюються інші напрямки. І це добрий привід, щоб ударити по менш захищених регіонах. Звісно, що найвіддаленіші регіони Росії вже давно оголені через українські удари по Краснодарському краю, по Криму. Якраз по військових об'єктах у тих регіонах, звідки ППО знімають, можна завдати ударів,

– підкреслив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Він додав, що ППО знімають з Кавказу, з Ленінградського військового округу, куди повітряні цілі й так летять. Вікно можливостей в України приблизно з 5 по 15 травня.

Як Путін готується до параду: коротко

У Росії заявили, що вперше на параді в Москві не буде військової техніки. Однак проведуть авіашоу.

Також Путін звернувся до Трампа з пропозицією встановити перемир'я з Україною 9 травня. Щоправда, зі свого боку ще такого рішення не ухвалив.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемир'я треба Путіну для красивої картинки на параді. У справжньому мирі Кремль не зацікавлений.