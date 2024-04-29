Занадто багато вкладено у цей міф: яка доля параду "перемоги" в Москві
У низці міст Росії скасували парад на 9 травня. Водночас у Москві вирішили все ж відсвяткувати так званий "День Побєди".
Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив 24 Каналу, що Кремль докладе чималих зусиль, аби захистити це дійство.
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Чи буде парад у Москві
Яковенко вважає, що надання Україні ATACMS не грає ролі у цьому випадку. Адже дальність ураження цих ракет становить 300 кілометрів, а до Москви дещо більша відстань.
Я думаю, що парад відбудеться – занадто багато вкладено у цей міф "побєдобєсія", щоб зараз відмовитися,
– сказав опозиційний журналіст.
Водночас він зауважив, що Україна має зброю, а саме дрони, які здатні бити на 2 тисячі кілометрів. З огляду на це росіяни докладуть суттєвих зусиль, аби захистити цей парад.
Чому Путіну важливий парад 9 травня
Російський опозиційний журналіст не виключає, що цю перемогу Путін скоро почне приписувати собі особисто – не Росії, не Радянському Союзу, не антигітлерівській коаліції.
Для путінської міфології немає майбутнього, але є минуле,
– зауважив Яковенко.
Звичайно ж, додав він, кремлівський диктатор не може від цього відмовитися, тому що це стрижневий світ. Тому парад відбудеться, а які будуть наслідки – невдовзі побачимо.
Що відбувається в Росії: останні новини
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