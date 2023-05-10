Бояться критики: розвідка Британії пояснила відсутність бронетехники на параді в Москві

Москва зганьбилася своїм військовим парадом до сакрального "Дня Побєди". На заході не було жодної нової бронетехніки росіян, лише музейний танк Т-34.

У британській розвідці припустили, що Кремль побоявся критики з боку z-патріотів. Тому російська влада вирішила не робити пишний парад, в той час, як сотні росіян щодня гинуть на фронті.

Дивіться також Страх панує над Росією: чого дуже боявся Путін під час параду в Москві

Розвідка Британії прокоментувала парад у Москві

У звіті британської розвідки мовиться про те, що у параді на Красній площі взяли участь понад 8 тисяч військових. Однак більшість із них складали допоміжні або воєнізовані сили, а також курсанти військових навчальних закладів.

У відомстві також зазначили, що такий захід лише показав "проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій", з якими стикаються росіяни після 15 місяців війни. Ба більше, відсутність техніки на параді лише доводить той факт, що російська армія має великі втрати бронетехніки в Україні.

Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 з парадної частини,

– наголосили представники розвідки.

Попри це, на думку британського відомства, Росія могла б виставити більше своєї бронетехніки на параді. Однак Кремль утримався від цього, оскільки не хоче ставити акценти щодо пріоритету парадів над бойовими діями.

Як у Москві пройшов парад до 9 травня

У Москві 9 травня на Красній площі відбувся довгоочікуваний парад. Він тривав всього лише 45 хвилин.

На параді Путін вчергове відзначився маразматичними заявами про "війну за родіну", "протистояння країнам Заходу" та "неонацистів в Україні".

Зіркою заходу став самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Майже весь парад він сидів із сумним виглядом, а потім взагалі полетів додому начебто через проблеми зі здоров'ям.

На параді у Москві також не було й обіцяного авіашоу. Російська влада скасувала його напередодні параду нібито "через погодні умови". Проте у Москві 9 травня була сонячна, безхмарна погода, що зводить нанівець чергову брехню Кремля.