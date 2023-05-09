Чекали "бавовни": що відбувалось у Москві довкола параду
У Москві таки відбувся парад до "дня побєди". Та росіяни до нього підготувалися заздалегідь, адже 100% очікували на "бавовну" цього дня.
Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що після перегляду параду в нього склалося враження, що це – якийсь "фантастичний фільм".
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"Там таке "далеке майбутнє", патрулюють якісь дрони. Дійсно, ходить велика кількість поліцейських. Вони всі в шоломах, вони всі затягнуті. В них на озброєнні є антидронові рушниці. Тобто для того, щоб збивати щось, що буде літати", – наголосив Ступак.
"Жилетка від бабусі" для Путіна
Окупанти вивели багато снайперів і переодягнули співробітників охорони у цивільний одяг. А сам російський диктатор, за словами колишнього співробітника СБУ, був у жилетці.
"Зрозуміло, що це не просто жилетка, а яка "оберігає". Бабуся, мабуть, йому зв'язала", – сказав експерт Українського інституту майбутнього.
Що відбувалося на параді на Червоній площі: дивіться відео
А дрони, які знімали "побєдобєсіє", були пораховані, сертифіковані та авторизовані.
За ними окремо спостерігали для того, щоби в цей натовп дронів, які знімають це дійство, не заліз якийсь несанкціонований, який буде нести щось "вибухове" на собі,
– зазначив Іван Ступак.
Як відбувся парад "побєдобєсія" в Москві
- На Червоній площі росіяни провели "грандіозний парад", який тривав аж 45 хвилин. Авіації, як і минулого року, не було.
- З'явилася інформація, що на параді нібито було всього 8 тисяч російських військових. Хоча міноборони країни-агресорки повідомляло про начебто 10 тисяч.
- З промовою виступив російський диктатор. Він знову бідкався, що західні еліти, зокрема, нібито "провокують криваві конфлікти", а також "сіють ненависть, русофобію". Письменник та громадський діяч Дмитро Капранов переконаний, що Путін говорив про себе, але чомусь приписав це західним країнам.
- На парад до Москви приїхали лідери Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. В МЗС України такий крок вважають аморальним та недружнім. Там наголосили, що візит іноземних лідерів у Кремль – прояв зневаги до українського народу, який бореться за свободу та виживання.