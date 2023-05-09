Чекали "бавовни": що відбувалось у Москві довкола параду

У Москві таки відбувся парад до "дня побєди". Та росіяни до нього підготувалися заздалегідь, адже 100% очікували на "бавовну" цього дня.

Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що після перегляду параду в нього склалося враження, що це – якийсь "фантастичний фільм".

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"Там таке "далеке майбутнє", патрулюють якісь дрони. Дійсно, ходить велика кількість поліцейських. Вони всі в шоломах, вони всі затягнуті. В них на озброєнні є антидронові рушниці. Тобто для того, щоб збивати щось, що буде літати", – наголосив Ступак.

"Жилетка від бабусі" для Путіна

Окупанти вивели багато снайперів і переодягнули співробітників охорони у цивільний одяг. А сам російський диктатор, за словами колишнього співробітника СБУ, був у жилетці.

"Зрозуміло, що це не просто жилетка, а яка "оберігає". Бабуся, мабуть, йому зв'язала", – сказав експерт Українського інституту майбутнього.

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А дрони, які знімали "побєдобєсіє", були пораховані, сертифіковані та авторизовані.

За ними окремо спостерігали для того, щоби в цей натовп дронів, які знімають це дійство, не заліз якийсь несанкціонований, який буде нести щось "вибухове" на собі,

– зазначив Іван Ступак.

Як відбувся парад "побєдобєсія" в Москві