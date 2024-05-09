"Гідні" сусіди: на параді у Москві поруч з Путіним посадили потенційних катів Бучі та Ягідного

На параді у Москві очільник Кремля сидів біля учасників "сво" з бригад, які вбивали мирних українців на Київщині та Чернігівщині. Щоправда, немає нічого дивного у тому, що головний воєнний злочинець оточив себе "рідними душами".

Як зазначають росЗМІ, з обох боків біля Путіна сиділи справжні ветерани, які у Другу світову війну боролися із нацизмом. А ось за спиною російського диктатора всадовили трьох окупантів. Усі троє мають звання "героїв" Росії.

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Учасники "сво" із сумнозвісних бригад

Так, позаду Путіна вмостився старший лейтенант Чалим Чулдум-оола з 55-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. У березні 2022 року ця бригада стояла у селі Ягідне Чернігівської області. Після деокупації населеного пункту на весь світ стала відома моторошна історія про підвал сільської школи, де майже місяць окупанти утримували понад 350 місцевих жителів. Умови, в яких цей час перебували люди, були схожі на концтабірні. 10 мешканців села померли у тому підвалі.

Майор Борис Дудко в Україні служив заступником командира 124-го окремого танкового батальйону 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ. Саме військових з 76-ї дивізії ВДВ з Пскова вважають катами українців у Бучі. Зокрема, The New York встановив імена щонайменше 22 військовослужбовців із 234-го полку, які могли бути причетні до вбивств мирних мешканців на вулиці Яблонній.

Ще один учасник "сво" – капітан Сергій Бачеріков з 27-ої окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту Західного військового округу. В Україні він командував вогнеметною ротою.

: Справа та зліва від Путіна сиділи полковник Євген Куропатков, учасник параду перемоги у 1945 році, та снайпер Олександра Альошина.

Нагадаємо, що на у параді брав участь лише один танк Т-34, який став об'єктом насмішок у ЗМІ та соцмережах. Цього року Путін запросив на свято лідерів Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау. Хто ще з іноземних гостей порадував очільника Кремля своїм візитом, читайте тут.