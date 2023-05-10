Трішки не той Путін: аналітик оцінив ймовірність участі двійника в параді

Військовий парад в Москві відбувся 9 травня попри страхи росіян про можливу атаку безпілотників. Владімір Путін виступив з промовою, проте привернула увагу не вона, а те, що він був не схожий сам на себе.

Керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, що на параді на Червоній площі був хтось схожий на Путіна. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Поки Путін вдавав спокій: у росіян на параді відбирали навіть цукерки з метою безпеки

За його словами, в кадрах з параду дуже цікаві ракурси Путіна. Також його промова була доволі короткою. До того ж він не кашляв, як свого часу в Кремлі, коли виступав зі звітом перед федеральними зборами.

"Це трішки не той Путін. Картинку могли створити, щоб показати, що він живий, що ходить поряд з президентами інших країн і що при пам'яті та може ухвалювати якісь рішення", – відзначив політичний аналітик.

Путіна саботують

Проте, на його думку, в Росії бувають випадки, коли ухвалюють рішення відмінні від рішень Путіна.

Наприклад, історія з Євгенієм Пригожина, чию ПВК "Вагнера" вибили трошки з Бахмута наші доблесні воїни. Він повідомив, що йому призначили куратора з міноборони Росії – Сєргєя Суровікіна,

– розповів Клочок.

Він звернув увагу на відео, яке опублікував Пригожин 9 травня. На ньому ватажок вагнерівців говорив, що Суровікін – "найкращий генерал", "кращого керівника міністерство оборони не мало", але він нічого не може зробити.

Валерій Клочок про конфлікт в російських елітах: дивіться відео

Якщо гіпотетично допустити, що Путін дозволив дати Пригожину, все що йому потрібно з боєприпасів, а йому не дають. Це означає, що Путіна саботують,

– впевнений співрозмовник.

І хоча можна взяти до уваги інформацію про те, що Пригожин бреше, але Валерій Клочок зауважив, що Пригожину на правду немає ким і чим чинити серйозний опір нашим атакам і тому він зазнає серйозних втрат.

Яка реакція у світі на парад 9 травня в Москві