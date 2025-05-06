Кремль запланував на 9 травня великі святкування з нагоди 80-річниці "перемоги". Важливою частиною урочистостей є військовий парад на Червоній площі. Заради нього Путін навіть повернувся спиною до свого поплічника – Кім Чен Ина.

Очікується, що у військовому параді в Москві 9 травня візьмуть участь військові підрозділи з 15 країн. Загалом Червоною площею пройдуть близько 1 200 іноземних військових, які представлятимуть свої держави під національними прапорами, передає 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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9 травня ще не настало, але вже "провалилося"

Серед країн-учасниць – Китай, В'єтнам, М'янма, Монголія та Єгипет. Натомість солдатів із КНДР на свято не запросили, оскільки інші "дружні" Москві держави не бажають іти в одному строю з країною-ізгоєм.

Лише нещодавно у Кремлі співали дифірамби "героїчним" північнокорейським солдатам, які нібито допомогли вибити ЗСУ із Курської області. Путін заявляв, що російський народ ніколи "не забуде подвигів північнокорейського спецназу". Втім, тепер на догоду іншим союзникам Москва вирішила не запрошувати на парад Пхеньян. Це ставить під сумнів справжній характер "військово-політичного партнерства" між двома диктатурами.

"Як виявилося, загинути на війні за Кремль – це почесно, але на парад не запрошують", – підсумували у СЗР.

Цьогорічне святкування 9 травня поступово перетворюється на дипломатичний провал. Попри заяву російської влади про участь лідерів 20 країн, щонайменше троє з них уже скасували візити, посилаючись на різні чинники. Ще декілька країн вирішили знизити рівень делегацій.