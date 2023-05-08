Лідери Киргизстану, Казахстану й Вірменії на 9 травня будуть живим щитом для Путіна, – політолог

Росіянам щороку вбивали в голови, що 9 травня – чи не найважливіше свято для кожного з них. Попри те, що за останній рік перемоги Росії радше стали від'ємними, а паради в деяких регіонах скасували, однак до Владіміра Путіна все ж приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Вірменії Нікол Пашинян та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Путін намагається створити "живий щит" із президентів, очікуючи великих неприємностей саме на 9 травня. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній.

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Політолог згадав про змагання українських дронів у польоті на Червону площу, за яке навіть передбачена грошова винагорода.

Путіну страшно, розуміючи, якщо безпілотник прилетить на Червону площу, то він зможе приземлитися в те місце, на ту голову, про яку мріють всі українці, і цим живим щитом він хоче себе убезпечити,

– зауважив аналітик.

Загородній вважає, що в обмін на приїзд лідерів країн Росія пообіцяла їм великі гроші або інші дивіденди.

Киргизстан та Вірменія досить залежні від Росії, а поїздка лідера Казахстану була узгоджена попередньо з Китаєм, припустив політолог. І для того, аби не ганьбитися зовсім, переховуючись від дронів у бункері, Путін банально хоче убезпечити своє життя, використовуючи інших.

Провокації на 9 травня

Повідомляється, що існує пересторога щодо можливості жертв серед цивільного населення під час згаданих інцидентів на Червоній площі. Однак Загородній переконаний, що про жертви не мовиться. Достатньо буде лише звичайної висадки, як у 1988 році це зробив німецький пілот Матіас Руст, висадивши свій літак на Червоній площі. тоді це справило величезне враження на СРСР.

Прилетить, сяде на Червоній площі, наприклад, безпілотник з написом на крилах "Слава Україні! Героям слава". Це теж буде коливати Росію,

– зауважив аналітик.

Або може бути пошкодження символів Росії – курантів чи червоних зірок на курантах, це теж матиме певний ефект на тамтешнє керівництво.

Крім того, легітимними цілями можуть стати і військові, які беруть участь в параді.

Однак ми повинні розуміти, що самі росіяни можуть здійснити такі провокації, аби вказати на Україну. Кого-небудь вбити, що-небудь зробити, але світ достатньо відкритий для того, щоб зрозуміти, звідки летіло, як летіло і хто запустив,

– підкреслив політолог.

Він серйозно розглядає можливість того, що росіяни самі можуть вчинити багато провокацій на 9 травня. Ба більше, навіть можуть всередині Росії створити диверсійні групи, які будуть працювати під українськими прапорами, однак Україна до цього ніякого стосунку не матиме.

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