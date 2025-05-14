Трамп дрімає, Рубіо нудьгує: кумедне відео з трибун військового параду у Вашингтоні
- 14 червня у Вашингтоні відбувся грандіозний військовий парад, присвячений 250-річчю армії США.
- У мережі звернули увагу на поведінку Трампа та Рубіо; подію супроводжували протести під гаслом "Без королів".
У суботу, 14 червня, у Вашингтоні провели грандіозний військовий парад, присвячений 250-річчю армії США. Один із найбільших подібних заходів за останні десятиліття не минувся без інцидентів.
Користувачі мережі звернули увагу на поведінку гостей, зокрема Дональда Трампа та Марко Рубіо. Відповідні кадри з трансляції публікують в соцмережах, передає 24 Канал.
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Як минув парад у Вашингтоні
Перший військовий парад в американській столиці з 1991 року припав на 79-й день народження Трампа. У події мали взяти участь понад 6 600 солдатів і щонайменше 150 транспортних засобів.
На заході президент США сидів поруч зі своєю дружиною Меланією Трамп і міністром оборони Пітом Гегсетом. У мережі підмітили, що Трамп нібито дрімав.
Трамп "нудьгує" на військовому параді: дивіться відео
До слова, за оцінками AP, захід обійшовся Вашингтону в десятки мільйонів доларів через перевезення техніки та особового складу з різних куточків країни. В ABS News також назвали приблизні витрати – 45 мільйонів доларів.
Користувачі соцмереж звернули увагу й на поведінку державного секретаря – Рубіо позіхав на трибунах.
Рубіо на трибунах параду у Вашингтоні: дивіться відео
Нагадаємо, водночас США охопила хвиля масових протестів під гаслом "Без королів". Зокрема, мітингувальники зібралися на мирні акції вздовж периметра Національної алеї у Вашингтоні.
Одна з учасниць розповіла, що протести там були б масштабнішими, якби люди не боялися зіткнутися з насильством, агресією чи іншими формами розгонів.