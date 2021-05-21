Вони несли й великий прапор України, який допомагав тривати дистанцію між учасниками ходи. Більшість людей дотримувались й маскового режиму.
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Парад вишиванок у Харкові: деталі
- Хода стартувала з площі Конституції.
- Харків'яни були вдягнені у вишиванки, несли з собою вишиті рушники.
- Учасниками параду стали містяни різного віку.
Хода у вишиванках в Харкові: відео
- Вони продемонстрували різноманітні варіанти ручної та машинної вишивки.
- До речі, вишиваними були навіть маски деяких учасників ходи.
У Харкові пройшов марш вишиванок / Фото Харківська міськрада