Уже більше, ніж торік: 9 травня в Москву приїде лише один іноземний лідер

Президент Киргизстану Садир Жапаров планує найближчим часом приїхати в Росію. Його візит пов'язаний із святкуванням "дня пабєди" у Москві.

Після урочистих заходів Жапаров має зустрітися з Владіміром Путіним у Кремлі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Президент Киргизстану їде до Москви на 9 травня

Садир Жапаров став єдиним іноземним лідером, якого Кремль зумів запросив і який прийняв запрошення на святкування "Дня Перемоги". Киргизький лідер отримав запрошення наприкінці березня від російського віцепрем'єра Олексія Оверчука, який займається міжнародними відносинами в уряді Росії.

Коментуючи візит президента Киргизстану, Оверчук заявив, що російська влада "завжди пам'ятатиме внесок, який зробили киргизи в перемогу та захист Москви". У рамках візиту Жапаров також планує провести переговори з російським диктатором Путіним. Вони відбудуться одразу після параду у Москві.

Ніхто не захотів їхати на 9 травня у Москву

Ситуація з приїздом президента Киргизстану в Москву 9 травня є досить показовою, адже навіть найближчі друзі Путіна вже цураються їхати на "парад побєдобєсія", в той час, як в Україні тисячі людей гинуть внаслідок злочинів російської армії. Набрав до рота води й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, адже від нього досі не лунало жодних заяв щодо параду у Москві. Крім цього, достеменно не відомо, чи він взагалі отримував запрошення на святкові заходи від Кремля.

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